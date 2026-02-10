Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 10.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 1
Performance 1M: +2,40 %
Lenzing
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 2
Performance 1M: +15,61 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 3
Performance 1M: +3,54 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: +64,62 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 5
Performance 1M: +2,37 %
OMV
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 6
Performance 1M: +11,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OMV
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu OMV im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie bietet eine hohe Dividendenrendite von ca. 8,5% vor Steuern, was sie trotz der zusätzlichen 12,5% Quellensteuer für deutsche Anleger attraktiv macht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OMV eingestellt.
