Reco sammelt 30 Millionen Dollar in der B-Finanzierungsrunde und erreicht damit insgesamt 85 Millionen Dollar, um die schnell wachsende Nachfrage nach KI-SaaS-Sicherheit in Unternehmen zu bedienen

Nach einem Wachstum des wiederkehrenden Jahresumsatzes um 400 % im Jahr 2025 sichert sich Reco wenige Monate nach seiner letzten Finanzierungsrunde neue Unterstützung, um die Nutzung von KI-SaaS zu gewährleisten

NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Reco, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für KI-SaaS-Umgebungen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 30 Millionen Dollar unter der Leitung von Zeev Ventures bekannt, an der sich alle bestehenden Investoren, darunter Insight Partners und boldstart ventures, beteiligten und zu der sich neue Unternehmensinvestoren wie Workday Ventures, TIAA Ventures, S Ventures und Quadrille Capital gesellten. Die neue Finanzierung erfolgt weniger als 10 Monate nach der letzten Finanzierungsrunde von Reco, um der exponentiell steigenden Nachfrage nach der Erkennung und Sicherung von KI SaaS in modernen Unternehmen gerecht zu werden.

Die Runde folgt auf ein weiteres Jahr außergewöhnlichen Wachstums für Reco. Nach einem Wachstum von 500 % im Jahr 2024 wuchs das Unternehmen im Jahr 2025 um weitere 400 % auf einer deutlich größeren Basis, angetrieben durch einen starken Anstieg der Einführung von KI in Unternehmen und den raschen Aufstieg von Schatten-KI, wobei 71 % der Wissensarbeiter mittlerweile KI-Tools ohne IT-Genehmigung verwenden und 20 % der Unternehmen bereits Datenlecks im Zusammenhang mit der Nutzung von Schatten-KI erlebt haben.

„Meine Anlagestrategie war schon immer, auf das zu setzen, was funktioniert“, sagte Oren Zeev von Zeev Ventures. „Dieses Muster habe ich bei erfolgreichen Unternehmen wie Navan und Tipalti beobachtet, und ich sehe es jetzt wieder bei Reco. Die Signale, die wir sehen, deuten auf eine schnell wachsende Marktnachfrage nach KI-SaaS-Sicherheit hin, und wir erleben ein außergewöhnliches Wachstum. Die Chancen, die sich Reco bieten, sind enorm.“

Da künstliche Intelligenz die Arbeitsweise von Unternehmen verändert, ist SaaS zum Rückgrat moderner Unternehmen geworden. Die meisten KI-Anwendungen und -Agenten werden mittlerweile als SaaS bereitgestellt, wobei KI-Agenten zunehmend als autonome Benutzer agieren und neue Identitäten, Berechtigungen, Integrationen und Angriffspfade schaffen. Diese Veränderung wird bereits ausgenutzt, wie Vorfälle mit Gruppen wie ShinyHunters, Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit Plattformen wie Salesloft und Gainsight sowie das Aufkommen von KI-gesteuerten Angriffen zeigen, die deutlich machen, dass SaaS zu einem Hauptziel geworden ist. Doch während Cloud- und Endpunktsicherheit ausgereift sind, bleiben KI-SaaS-Umgebungen für herkömmliche Tools weitgehend unsichtbar, was zu kritischen Lücken in der Transparenz und Kontrolle führt.