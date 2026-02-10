JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckzahlen und einem Ausblick auf 2026 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit Blick auf das Schlussviertel 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde allerdings relativiert durch die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) für 2026. Sie impliziere ein Abwärtsrisiko für die Konsensschätzung von rund 20 Prozent./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 54,10EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 31,40
Kursziel alt: 31,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
