Euro verteidigt Vortagsgewinne

Statt von einem Absturz sollte man eher von einer Korrektur sprechen die sich sehr leicht wieder in steigende Kurse verwandeln kann . Bitcoin stürzt ab , die Aktienkurse geben nach = es ist nur eine Frage der Zeit bis der Safe Heaven Gold wieder angesteuert wird . Das Problem ist der vergleichsweise hohe Kurs von Gold derzeit , man vergisst schnell das der Gold Kurs vor einem Jahr nur bei 2861 USD war und davor Jahre lang zwischen 1800 - 2100 USD .





Die Nachfrage nach Gold ist immer noch ungebrochen hoch sonst wären wir wesentlich tiefer als die derzeit 4700 - 4800 USD und so wie ich das sehe gehen wir auch wieder der 5000er Marke entgegen denn Trump und seine Vollpfosten bleiben noch 2,5 Jahre in Amt und Würden , sie werden weiterhin Schaden anrichten und für Verunsicherung sorgen .