BHB Bayern-Mitte präsentiert vorläufige Geschäftszahlen 2025!
Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Umsatz im Rahmen der Prognose, Ergebnis weiter negativ – doch die Verluste gehen spürbar zurück.
- BHB Brauholding Bayern-Mitte AG meldet vorläufige Geschäftszahlen für 2025, mit einem EBIT von -16 TEUR (2024: -237 TEUR) und unterhalb der prognostizierten Bandbreite.
- Das EBITDA wird auf 1,7 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) geschätzt, was einer EBITDA-Marge von 9,9 % entspricht, ebenfalls unter der prognostizierten Bandbreite von 11,5 %.
- Der Gesamtumsatz für 2025 beträgt voraussichtlich 17,6 Mio. EUR, was innerhalb der prognostizierten Bandbreite liegt, jedoch einen Rückgang im Vergleich zu 2024 (18,3 Mio. EUR) darstellt.
- Der Konzernbilanzverlust beläuft sich auf 140 TEUR, während der vorläufige Konzernjahresfehlbetrag 154 TEUR beträgt (2024: 288 TEUR).
- Der Getränkegesamtabsatz für 2025 liegt bei 190.174 Hektolitern, was einem Rückgang von 3,0 % im Vergleich zu 2024 entspricht.
- Die endgültigen Geschäftszahlen werden am 18.03.2026 veröffentlicht, der Geschäftsbericht folgt am 16.04.2026.
