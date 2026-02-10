Globales Kapital fließt aus den USA nach Europa

Diese beginnende Neuausrichtung der globalen Kapitalströme ist keine Bedrohung für das Finanzsystem, sondern eine Chance. Vor allem Europa und die Emerging Markets stehen vor einer Phase struktureller Aufwertung, die über kurzfristige Marktbewegungen hinausgeht.

Über Jahre galt ein einfaches Credo: Wer global investieren wollte, kam an den USA nicht vorbei. Heute vereinen die Vereinigten Staaten rund zwei Drittel der weltweiten Aktienindizes, etwa vierzig Prozent der globalen Anleihemärkte und die Hälfte des privaten Kapitals auf sich. Gemessen an Bevölkerung, Wachstum und Welthandel ist das ein extremes Missverhältnis – und eines, das zunehmend korrigiert wird.

Für Europa kommt die globale Neugewichtung zur rechten Zeit. Viele europäische Aktienmärkte sind im internationalen Vergleich niedrig bewertet, Unternehmen verfügen über solide Bilanzen, und die Abhängigkeit von wenigen dominanten Technologiekonzernen ist deutlich geringer als in den USA. Während amerikanische Indizes zunehmend von einer Handvoll Mega-Caps getragen werden, ist das Wachstum in Europa breiter aufgestellt.

Zudem profitieren europäische Märkte von stabileren institutionellen Rahmenbedingungen. Die Geldpolitik ist berechenbarer, fiskalische Risiken sind transparenter, und politische Eingriffe in zentrale Institutionen gelten weiterhin als Ausnahme. Für langfristige Investoren ist genau diese Planbarkeit ein zunehmend wichtiger Faktor – und ein Argument, Kapital aus überfüllten US-Portfolios umzuschichten.

Zwei der wichtigsten breit aufgestellten Europa-ETFs sind der iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, der über 400 große und mittelständische Unternehmen aus 15 Industrieländern abdeckt und über eine sehr niedrige Kostenquote verfügt, und der Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, der über 500 Werte umfasst und im Gegensatz zu reinen Eurozonen-Fonds auch Länder wie Großbritannien und die Schweiz mit einschließt, was ihn zum stabilen Anker macht.

Noch größer ist das Potenzial in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Sie generieren seit Jahren den Großteil des globalen Wachstums, verfügen über junge Bevölkerungen, steigende Produktivität und wachsende Mittelschichten. Jeder zusätzliche investierte US-Dollar entfaltet dort eine deutlich höhere reale Wirkung als in gesättigten Volkswirtschaften.

Hinzu kommt ein oft unterschätzter Aspekt: Viele Emerging Markets sind heute fiskalisch solider aufgestellt als Teile der entwickelten Welt. Niedrigere Schuldenquoten, orthodoxere Geldpolitik und weniger politisierte Notenbanken verändern das traditionelle Risikobild grundlegend. Für globale Portfolios bieten sie nicht nur höhere Ertragserwartungen, sondern echte Diversifikation. Drei der wichtigsten EM-Fonds sind der riesige iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, der über 3.000 Titel umfasst, der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF mit einem Fokus auf China, Indien und Taiwan, und der Templeton Emerging Markets Investment Trust, der aktiv verwaltet wird (höhere Kosten!) und eine exzellente Bilanz darin hat, unterbewertete Firmen in Märkten wie Indien oder Brasilien zu finden.

Erst im zweiten Schritt wird sichtbar, warum diese Bewegung kaum aufzuhalten ist. Kapital floss jahrzehntelang entgegen ökonomischer Logik in eine alternde, langsamer wachsende Volkswirtschaft. Sinkende Zinsen, Steuererleichterungen, expansive Geldpolitik und ein starker US-Dollar verzerrten die Renditerechnung – bis diese Sonderfaktoren ausliefen.

Mit fallenden US-Ertragserwartungen, steigenden Konzentrationsrisiken und einem schwächeren US-Dollar wird das alte Modell unattraktiver. Selbst kleine Umschichtungen institutioneller Investoren setzen enorme Summen frei – Kapital, das neue Anlagemöglichkeiten sucht.

Die globale Finanzordnung verschiebt sich nicht abrupt, aber nachhaltig. Für Europa und die Schwellenländer ist das kein Risiko – sondern eine historische Gelegenheit.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion