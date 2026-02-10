ROUNDUP
Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Aktie gibt nach
- Coca-Cola strebt 2026 Umsatzplus von 4-5% an.
- 2025 betrug organisches Umsatzplus bereits 5%.
- Gewinn je Aktie steigt, Aktie seit Jahresbeginn +10%.
ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola will auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Das Management peilt 2026 beim Umsatz einen Zuwachs aus eigener Kraft von vier bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten haben bereits das obere Ende der Zielspanne auf ihren Zetteln. 2025 hatte das organische Umsatzplus 5 Prozent betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in diesem Jahr ebenfalls steigen, nachdem er im Schlussquartal die Erwartungen leicht übertroffen hatte. Die Aktie gab im frühen US-Handel um mehr gut zwei Prozent nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um fast zehn Prozent zugelegt.
Im vierten Quartal kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar (etwa 9,9 Mrd Euro), organisch betrug das Plus fünf Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 58 Cent je Aktie und damit etwas stärker, als Analysten auf dem Zettel hatten.
Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz 47,9 Milliarden Dollar, was einem Plus von ebenfalls zwei Prozent entsprach. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um vier Prozent auf drei Dollar. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit 13,1 Milliarden Dollar fast ein Viertel mehr Gewinn als im Vorjahr. Im Vorjahr hatten unter anderem höhere Wertminderungen auf Vermögenswerte das Ergebnis belastet./mne/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 63,84 auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 275,69 Mrd..
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 88,00USD was eine Bandbreite von +19,96 %/+37,09 % bedeutet.
