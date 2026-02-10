Commerzbank scheitern nach Eckzahlen am Konsolidierungstrend

Zuletzt stand für das Papier des Finanzinstituts im kaum veränderten Dax noch ein Plus von 0,2 Prozent auf 35,51 Euro zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der Commerzbank hat ihre nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 eingeheimsten Kursgewinne zuletzt wieder abgegeben. Nachdem sie zeitweise bis auf 36,27 Euro kletterte und damit bis auf das Hoch aus der vergangenen Woche, ging es am späten Dienstagnachmittag wieder abwärts. Der Test des Konsolidierungstrends seit August vergangenen Jahres verlief somit negativ.

Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs sprach von einem leicht über den Erwartungen liegenden Überschuss. Obendrein sei auch der Dividendenvorschlag höher als gedacht. Beim ebenfalls avisierten Aktienrückkaufvolumen für 2026 habe sich der Markt aber einen Tick mehr versprochen.

Die Commerzbank wird an diesem Mittwoch ihren detaillierten Quartalsbericht vorlegen. Mit Spannung wird vor allem auf weitere Indikationen für das neue Jahr gewartet./ck/ag/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 25.013 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 16:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,85 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -15,06 %/+7,59 % bedeutet.



