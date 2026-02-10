    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Commerzbank scheitern nach Eckzahlen am Konsolidierungstrend

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank-Aktie gibt Kursgewinne wieder ab.
    • Höchststand bei 36,27 Euro, dann Rückgang auf 35,51.
    • Quartalsbericht morgen, Markt erwartet neue Indikationen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der Commerzbank hat ihre nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 eingeheimsten Kursgewinne zuletzt wieder abgegeben. Nachdem sie zeitweise bis auf 36,27 Euro kletterte und damit bis auf das Hoch aus der vergangenen Woche, ging es am späten Dienstagnachmittag wieder abwärts. Der Test des Konsolidierungstrends seit August vergangenen Jahres verlief somit negativ.

    Zuletzt stand für das Papier des Finanzinstituts im kaum veränderten Dax noch ein Plus von 0,2 Prozent auf 35,51 Euro zu Buche.

    Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs sprach von einem leicht über den Erwartungen liegenden Überschuss. Obendrein sei auch der Dividendenvorschlag höher als gedacht. Beim ebenfalls avisierten Aktienrückkaufvolumen für 2026 habe sich der Markt aber einen Tick mehr versprochen.

    Die Commerzbank wird an diesem Mittwoch ihren detaillierten Quartalsbericht vorlegen. Mit Spannung wird vor allem auf weitere Indikationen für das neue Jahr gewartet./ck/ag/he

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen aktueller Commerzbank-Nachrichten: vorgezogene Zahlen, neues Rückkaufprogramm (bis 540 Mio. €) und Dividende 1,10 € sowie insgesamt 2,7 Mrd. Kapitalrückgabe. Diskutiert werden Auswirkungen auf Kurs, Übernahmewahrscheinlichkeit durch UniCredit (möglicher Aktientausch), fundamentale Kennzahlen (Cost-to-income, Wachstum) und kurzfristige Gewinnmitnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

