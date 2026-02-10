Incyte Aktie sinkt rapide - -9,50 % - 10.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Incyte Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,50 % im Minus. Die Talfahrt der Incyte Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,04 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,94€, mit einem Minus von -9,50 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Incyte ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für schwere Krankheiten spezialisiert hat, insbesondere in der Onkologie. Hauptprodukt ist Jakafi. Konkurrenz besteht durch Novartis und Gilead. Incyte hebt sich durch seine starke Pipeline und Expertise in JAK-Inhibitoren ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Incyte Verluste von -0,56 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Incyte Aktie damit um -5,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Incyte einen Rückgang von -2,79 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Incyte Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,93 % 1 Monat -10,76 % 3 Monate -0,56 % 1 Jahr +26,20 %

Informationen zur Incyte Aktie

Es gibt 196 Mio. Incyte Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,80 Mrd.EUR € wert.

Incyte (Nasdaq:INCY) today announced financial results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025 and provided full year 2026 financial guidance. “Our fourth quarter and full year 2025 results reflect exceptional core business …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amgen, Bristol-Myers Squibb und Co.

Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. Bristol-Myers Squibb notiert im Minus, mit -0,86 %. Gilead Sciences notiert im Minus, mit -1,16 %. Pfizer legt um +1,41 % zu

Incyte Aktie jetzt kaufen?

Ob die Incyte Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Incyte Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.