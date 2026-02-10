AKTIE IM FOKUS
Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position
- Ferrari überzeugt mit starken Quartalszahlen.
- Aktien erreichen höchsten Kurs seit Januar 2023.
- Positiver Ausblick für 2026 stärkt Marktvertrauen.
PARIS/MAILAND (dpa-AFX) - Ferrari hat mit seinen Quartalszahlen am Dienstag den Markt überzeugt. Mit in der Spitze mehr als 313 Euro erreichten die Aktien der italienischen Sportauto-Schmiede den höchsten Kurs seit Mitte Januar und könnten nun den seit Anfang Oktober laufenden Abwärtstrend brechen. Zuletzt gewannen sie 9,4 Prozent auf gut 308 Euro. Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bedeutete das Platz eins.
Ferrari erwirtschaftete im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn als gedacht. Im neuen Jahr erwartet Chef Benedetto eine ähnlich profitable Entwicklung. Das vierte Quartal sei höchst ermutigend verlaufen, schrieb Stephen Reitman von Bernstein Research in einer ersten Einschätzung. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei stark. Damit würden die pessimistischen Marktgerüchte Lügen gestraft./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 6.053 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +9,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 60,50 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+44,23 % bedeutet.
Nahezu halbiert - Jetzt macht Ferrari den Porsche und hier im Forum schrieb jeder, dass genau das niemals passieren wird Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Trump ist ein Freund Italiens aufgrund der rechten Regierung. Prima, dann kann er ja Mal etwas für Italien tun - z.B. Ferrari-Importe steuerlich begünstigen. Dann haben auch seine reichen Buddys etwas davon.
Kein Grund zur Panik , der Markt testet die 300 Euro Marke , auch Abtauchen bis ca 280 scheint unbedenklich - werde nachlegen .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif