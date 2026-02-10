Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 6.053 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +9,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 60,50 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+44,23 % bedeutet.