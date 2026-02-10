Ärztepräsident warnt vor Verunsicherung von Patienten

BERLIN (dpa-AFX) - Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnt vor einer Verunsicherung von Patienten und Beschäftigten durch diverse Forderungen und Vorschläge für eine finanzielle Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. "Nahezu wöchentlich werden neue Ideen präsentiert - von Leistungseinschnitten bis hin zu grundlegenden Änderungen der Beitragsfinanzierung", sagte der Chef der Bundesärztekammer. Unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Koalition zu einzelnen Vorschlägen sollten auf geordnetem Weg geklärt werden, mahnte er.

Reinhardt rief dazu auf, bald erwartete Vorschläge einer Expertenkommission abzuwarten. Das von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte Gremium soll bis März Vorschläge zur Stabilisierung vorlegen. Bis zum Jahresende sollen weitergehende Reformvorschläge folgen. Hintergrund ist eine für 2027 erwartete Finanzlücke im zweistelligen Milliardenbereich./sam/DP/jha



