    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    AKTIE IM FOKUS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ausblick schickt Salzgitter nach Absacker auf Hoch seit 2011

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter-Aktien schwanken stark nach Eckzahlen.
    • Prognose für 2026 unter Konsens, Abwärtsrisiko hoch.
    • Analysten sehen sowohl Risiken als auch Chancen.
    AKTIE IM FOKUS - Ausblick schickt Salzgitter nach Absacker auf Hoch seit 2011
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter haben am Dienstag mit einer Berg- und Talfahrt auf Eckzahlen sowie den Ausblick auf 2026 reagiert. Nach einem Rutsch um rund 9 Prozent auf 46,62 Euro ging es zuletzt um knapp 7 Prozent auf 54,55 Euro nach oben auf den höchsten Stand seit Sommer 2011.

    Der Stahlkonzern habe mit Blick auf das Schlussviertel 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen, lobte Analyst Dominic O'Kane von der US-Bank JPMorgan. Das werde allerdings relativiert durch die Prognose für das operative Ergebnis 2026. Sie impliziere ein Abwärtsrisiko für die Konsensschätzung der Nachrichtenagentur Bloomberg von rund 20 Prozent und liege auch 16 Prozent unter seiner pessimistischeren Schätzung für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Short
    59,69€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 8,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23,59€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 8,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    O’Kane hält die Schätzung von Salzgitter zwar für "konservativ". Ihm zufolge ist der Konzern spätestens zur detaillierten Veröffentlichung der Jahreszahlen am 23. März den Marktteilnehmern eine Erklärung schuldig. Das Management müsse begründen, warum es, wenn die realisierten Stahlpreise im Jahresverlauf deutlich höher ausfallen werden, nur mit 500 bis 600 Millionen Euro Ebitda rechne, während das zum Quartalsende 2025 annualisierte Ebitda bei 608 Millionen liegen dürfte. Der JPMorgan-Experte betonte jedoch, dass Salzgitter seine einzige "Underweight"-Empfehlung unter den europäischen Kohlenstoffstahlaktien sei, "basierend auf der von uns erwarteten Abwärtsgefahr für die Ebitda-Konsensschätzung 2026". Entsprechend dieser Einschätzung geht O’Kane davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten schlechter als die Branche entwickeln wird.

    "Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 liegt deutlich unter dem Konsens", kommentierte auch ein Händler und sprach zugleich von etwas schwächeren Eckzahlen. Allerdings könnte der Ausblick auch nur konservativ sein angesichts der Aussagen des Stahlkonzerns, dass die geplanten Investitions- und Infrastrukturprogramme der öffentlichen Hand bislang noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung geführt hätten.

    Auch Aktienexperte Andreas Lipkow sah in den Perspektiven des SDax-Unternehmens durchaus "Mutmacher". Er verwies vor allem darauf, dass Salzgitter in wenigen Monaten die volle Kontrolle über die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) übernehme und der Konzern nach wie vor auf eine Belebung des operativen Geschäfts durch die geplanten Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland setze./ck/jsl/jha/

    Salzgitter

    +5,66 %
    +18,63 %
    +18,74 %
    +93,40 %
    +200,28 %
    +44,49 %
    +150,81 %
    +215,96 %
    +8.925,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 54,10 auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +18,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -50,14 %/+10,80 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Salzgitter. Diskussionen drehen sich um Übernahme des HKM‑Werks, mögliche Produktion von Rüstungsstahl mit hohen Margen und daraus resultierende verbesserte Fundamentaldaten, aber auch Kritik an Bilanz/Buchwert und Asset‑Breakup. Technisch wird ein bullischer Primärtrend gesehen; relevante Zonen: Trigger 49,5–52,2€; Pullbacks 46,8–48,6€ & 43,2–44,2€; Widerstände 58–60,5€/64–68,5€; psychologische Marken 50/55€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Ausblick schickt Salzgitter nach Absacker auf Hoch seit 2011 Die Aktien von Salzgitter haben am Dienstag mit einer Berg- und Talfahrt auf Eckzahlen sowie den Ausblick auf 2026 reagiert. Nach einem Rutsch um rund 9 Prozent auf 46,62 Euro ging es zuletzt um knapp 7 Prozent auf 54,55 Euro nach oben auf den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     