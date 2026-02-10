JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Geschäftsmodell sei weiter robust, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Brauereikonzerns. Sie rechnet für 2026 mit einem Ergebniswachstum je Aktie von 13 Prozent. Bei den Ausschüttungen sieht sie Luft nach oben./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 63,26EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.



