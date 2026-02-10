Spotify liefert! Nutzerwachstum schlägt Prognose und die Aktie explodiert

Es sind die ersten Resultate, seit die Co-CEOs Gustav Söderström und Alex Norström die operative Führung von Gründer Daniel Ek übernommen haben, der seit Januar als Executive Chairman fungiert. Im abgelaufenen Vierteljahr profitierte Spotify von höheren Preisen und einem strikteren Kostenkurs. Gleichzeitig verlangsamte sich das Umsatzwachstum: Es fiel so niedrig aus wie seit dem Börsengang 2018 nicht mehr.

Musikstreaming-Gigant Spotify hat mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick Anleger überzeugt. Die Aktie des Konzerns sprang nach der Vorlage um fast 20 Prozent an, nachdem Spotify für das laufende Quartal ein operatives Ergebnis oberhalb der Markterwartungen in Aussicht stellte. Rückenwind liefern weiter steigende Nutzerzahlen – und Preiserhöhungen in mehreren Märkten.

Operativ bleibt Spotify aber auf Expansionskurs. Die monatlich aktiven Nutzer stiegen im vierten Quartal auf 751 Millionen, ein Plus von 11 Prozent im Jahresvergleich und mehr als die eigene Prognose von 745 Millionen. Die Zahl der Premium-Abonnenten legte um 10 Prozent auf 290 Millionen zu und übertraf die Guidance ebenfalls. Auffällig: Das Wachstum kommt zunehmend aus Schwellenländern, während Europa und Nordamerika relativ an Gewicht verlieren.

Beim Ergebnis lieferte Spotify eine deutliche Überraschung. Der Nettogewinn kletterte auf 1,17 Milliarden Euro beziehungsweise 4,43 Euro je Aktie, nach 367 Millionen Euro beziehungsweise 1,76 Euro je Aktie im Vorjahr. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen 2,2 Milliarden Euro Nettogewinn, der Umsatz stieg auf 17,19 Milliarden Euro.

Für das laufende Quartal erwartet Spotify 759 Millionen monatlich aktive Nutzer und 293 Millionen Premium-Abonnenten. Der Umsatz soll bei 4,5 Milliarden Euro liegen. Beim operativen Ergebnis peilt Spotify 660 Millionen Euro an.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,16 % und einem Kurs von 404,4EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.





