    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Aktie 18 Prozent im Plus

    881 Aufrufe 881 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spotify liefert! Nutzerwachstum schlägt Prognose und die Aktie explodiert

    Spotify legt starke Zahlen vor: Gewinn und Nutzerwachstum übertreffen die Erwartungen, der Ausblick fällt beim operativen Ergebnis besser aus als gedacht. Die Aktie reagiert mit einem gewaltigen Kurssprung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Spotify übertrifft Erwartungen: Gewinn und Nutzerwachstum
    • Aktie springt um fast 20 Prozent nach Quartalszahlen
    • Optimistischer Ausblick: 759 Mio. Nutzer im Q1 2024
    • Report: Favoritenwechsel
    Aktie 18 Prozent im Plus - Spotify liefert! Nutzerwachstum schlägt Prognose und die Aktie explodiert
    Foto: Thiago Prudencio - DAX via ZUMA Wire

    Musikstreaming-Gigant Spotify hat mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick Anleger überzeugt. Die Aktie des Konzerns sprang nach der Vorlage um fast 20 Prozent an, nachdem Spotify für das laufende Quartal ein operatives Ergebnis oberhalb der Markterwartungen in Aussicht stellte. Rückenwind liefern weiter steigende Nutzerzahlen – und Preiserhöhungen in mehreren Märkten.

    Es sind die ersten Resultate, seit die Co-CEOs Gustav Söderström und Alex Norström die operative Führung von Gründer Daniel Ek übernommen haben, der seit Januar als Executive Chairman fungiert. Im abgelaufenen Vierteljahr profitierte Spotify von höheren Preisen und einem strikteren Kostenkurs. Gleichzeitig verlangsamte sich das Umsatzwachstum: Es fiel so niedrig aus wie seit dem Börsengang 2018 nicht mehr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology!
    Short
    523,62€
    Basispreis
    4,05
    Ask
    × 10,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    420,09€
    Basispreis
    4,84
    Ask
    × 7,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Spotify Technology

    +14,29 %
    -20,10 %
    -23,72 %
    -34,51 %
    -42,95 %
    +210,63 %
    +25,06 %
    +225,63 %
    ISIN:LU1778762911WKN:A2JEGN

    Operativ bleibt Spotify aber auf Expansionskurs. Die monatlich aktiven Nutzer stiegen im vierten Quartal auf 751 Millionen, ein Plus von 11 Prozent im Jahresvergleich und mehr als die eigene Prognose von 745 Millionen. Die Zahl der Premium-Abonnenten legte um 10 Prozent auf 290 Millionen zu und übertraf die Guidance ebenfalls. Auffällig: Das Wachstum kommt zunehmend aus Schwellenländern, während Europa und Nordamerika relativ an Gewicht verlieren.

    Beim Ergebnis lieferte Spotify eine deutliche Überraschung. Der Nettogewinn kletterte auf 1,17 Milliarden Euro beziehungsweise 4,43 Euro je Aktie, nach 367 Millionen Euro beziehungsweise 1,76 Euro je Aktie im Vorjahr. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen 2,2 Milliarden Euro Nettogewinn, der Umsatz stieg auf 17,19 Milliarden Euro.

    Für das laufende Quartal erwartet Spotify 759 Millionen monatlich aktive Nutzer und 293 Millionen Premium-Abonnenten. Der Umsatz soll bei 4,5 Milliarden Euro liegen. Beim operativen Ergebnis peilt Spotify 660 Millionen Euro an.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,16 % und einem Kurs von 404,4EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 417,74$, was einem Rückgang von -12,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie 18 Prozent im Plus Spotify liefert! Nutzerwachstum schlägt Prognose und die Aktie explodiert Spotify legt starke Zahlen vor: Gewinn und Nutzerwachstum übertreffen die Erwartungen, der Ausblick fällt beim operativen Ergebnis besser aus als gedacht. Die Aktie reagiert mit einem gewaltigen Kurssprung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     