    dpa-AFX Überblick

    KONJUNKTUR vom 10.02.2026 - 17.00 Uhr

    • Einzelhandelsumsätze in den USA stagnieren im Dezember.
    • Bundesregierung lehnt Macrons Schuldenaufnahme ab.
    • Zwei Drittel der Deutschen halten Sozialstaat für unfinanzierbar.
    USA: Einzelhandelsumsätze stagnieren im Dezember

    WASHINGTON - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Dezember stagniert. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im November waren die Umsätze noch um 0,6 Prozent gestiegen.

    Berlin weist Macrons Vorstoß für EU-Schulden zurück

    BERLIN - Die Bundesregierung weist Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach gemeinsamer Schuldenaufnahme für Investitionen in Europas Wettbewerbsfähigkeit zurück. Aus Berliner Sicht lenke diese Forderung vor einem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit von dem ab, worum es eigentlich gehe - nämlich, dass ein Produktivitätsproblem bestehe, hieß es aus Regierungskreisen. Es gehe vorrangig um tiefgreifende strukturelle Reformen und die Vervollständigung des Binnenmarkts.

    Banken fordern vor EU-Gipfel Kurswechsel bei Regulierung

    BERLIN/FRANKFURT - Die deutsche Bankenbranche dringt vor dem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit auf einen Kurswechsel bei Bürokratie und Regulierung, um im Wettlauf mit den USA nicht zurückzufallen. Europa müsse angesichts wachsender geopolitischer Spannungen seine Handlungsfähigkeit durch den Abbau administrativer Fesseln zurückgewinnen, fordert der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

    IWH: Zahl der Insolvenzen im Jahresvergleich gestiegen

    HALLE - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Jahresvergleich leicht gestiegen. Zwar seien im Januar mit 1.391 Insolvenzen acht Prozent weniger als noch im Dezember gezählt worden, teilte das Institut mit. Zugleich waren es aber vier Prozent mehr als im Januar 2025.

    ROUNDUP/Ifo: Auslastung steigt - Wirtschaft am Beginn einer Erholung

    MÜNCHEN - Das Ifo-Institut sieht positive Signale aus der Wirtschaft: Die Kapazitätsauslastung ist das dritte Mal in Folge leicht gestiegen. Inzwischen liegt sie bei 83,6 Prozent, wie die Wirtschaftsforscher mitteilten. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als vor drei Monaten.

    ROUNDUP/Umfrage: Zwei Drittel halten Sozialstaat für nicht mehr bezahlbar

    BERLIN - Knapp zwei Drittel der Bürger in Deutschland halten den Sozialstaat laut einer Forsa-Umfrage in seiner heutigen Form für nicht mehr finanzierbar. In der repräsentativen Befragung im Auftrag von "Stern" und RTL stellten sich 64 Prozent hinter diese Einschätzung, 34 Prozent widersprachen. Zwei Prozent äußerten sich nicht.

    ROUNDUP/Wohnung, verzweifelt gesucht: Branche macht wenig Hoffnung

    BERLIN - Für Menschen auf Wohnungssuche ist in deutschen Städten kaum Besserung in Sicht. Nach Schätzungen der Immobilienbranche werden dieses Jahr mit 215.000 Wohnungen rund 20.000 weniger fertig als 2025 und insgesamt deutlich weniger als benötigt. Die Mieten ziehen laut Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) auch 2026 an. Ähnlich sieht es bei Kaufimmobilien wie Eigentumswohnungen und Häusern aus. Schnäppchen? Fehlanzeige.

    RWE-Chef Krebber: Netzausbau wird zum Nadelöhr

    ESSEN - In der Debatte um die Zukunft des Energiesystems hat RWE -Chef Markus Krebber die Bedeutung der Stromnetze betont. "Zunehmend ist sichtbar, dass der Netzausbau zum Nadelöhr wird", sagte Krebber bei der Energiemesse E-world in Essen.

    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 53,14 auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 39,86 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -2,69 %/+14,15 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
