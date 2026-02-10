    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlasCred Circular Innovations AktievorwärtsNachrichten zu PlasCred Circular Innovations
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    PlasCred Circular Innovations sichert Neos mit nicht verwässernder Finanzierung ab

    Mit Millionenförderung treibt PlasCred eine neuartige Neos-Anlage voran, die gemischte Kunststoffabfälle in wertvolle petrochemische Rohstoffe verwandelt.

    PlasCred Circular Innovations sichert Neos mit nicht verwässernder Finanzierung ab
    Foto: 417264605
    • PlasCred Circular Innovations Inc. erhält bis zu 2,35 Millionen Dollar an Fördermitteln vom National Research Council of Canada für die Neos-Anlage.
    • Die Neos-Anlage kann täglich etwa 100 Tonnen gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat umwandeln.
    • Die Fördermittel werden für die kommerzielle Entwicklung der Technik und des Designs der Neos-Anlage verwendet.
    • Zusätzlich erhält PlasCred staatliche Zuschüsse in Höhe von 5 Millionen Dollar von "Emissions Reduction Alberta".
    • Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Sicherstellung der restlichen Finanzierung für den Bau der Neos-Anlage.
    • PlasCred entwickelt eine modulare Plattform zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in petrochemische Rohstoffe für die Produktion von Neukunststoffen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.

    Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,51 % im Minus.


    PlasCred Circular Innovations

    -11,50 %
    +8,00 %
    -3,34 %
    +20,13 %
    +44,62 %
    -80,42 %
    -99,96 %
    ISIN:CA7279411069WKN:A3ESDD





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PlasCred Circular Innovations sichert Neos mit nicht verwässernder Finanzierung ab Mit Millionenförderung treibt PlasCred eine neuartige Neos-Anlage voran, die gemischte Kunststoffabfälle in wertvolle petrochemische Rohstoffe verwandelt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     