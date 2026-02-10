PlasCred Circular Innovations sichert Neos mit nicht verwässernder Finanzierung ab
Mit Millionenförderung treibt PlasCred eine neuartige Neos-Anlage voran, die gemischte Kunststoffabfälle in wertvolle petrochemische Rohstoffe verwandelt.
- PlasCred Circular Innovations Inc. erhält bis zu 2,35 Millionen Dollar an Fördermitteln vom National Research Council of Canada für die Neos-Anlage.
- Die Neos-Anlage kann täglich etwa 100 Tonnen gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat umwandeln.
- Die Fördermittel werden für die kommerzielle Entwicklung der Technik und des Designs der Neos-Anlage verwendet.
- Zusätzlich erhält PlasCred staatliche Zuschüsse in Höhe von 5 Millionen Dollar von "Emissions Reduction Alberta".
- Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Sicherstellung der restlichen Finanzierung für den Bau der Neos-Anlage.
- PlasCred entwickelt eine modulare Plattform zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in petrochemische Rohstoffe für die Produktion von Neukunststoffen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,51 % im Minus.
