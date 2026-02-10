    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Lichtkonzern ams Osram baut Stellen in Baden-Württemberg ab

    Für Sie zusammengefasst
    • ams Osram plant globalen Jobabbau von 2.000 Stellen.
    • Standort Baden-Württemberg betroffen, mehrere Hundert Jobs.
    • Trotz Verlustsenkung bleibt hohe Schuldenlast bestehen.
    ROUNDUP - Lichtkonzern ams Osram baut Stellen in Baden-Württemberg ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN/PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Trotz besserer Zahlen will der deutsch-österreichische Lichtkonzern ams Osram weltweit Jobs abbauen - betroffen ist davon auch ein Standort in Baden-Württemberg. Mehrere hundert fallen an Standorten in Deutschland weg, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt geht es um 2.000 Stellen, je etwa 1.000 in Europa und Asien - ein Teil der Maßnahmen ist allerdings bereits bekannt. Parallel dazu legte ams Osram am Morgen Zahlen vor, die einen klaren Aufwärtstrend zeigen: Der Verlust sinkt.

    Am Standort Herbrechtingen (Kreis Heidenheim), wo Halogenlampen hergestellt werden, sollen auch Jobs gestrichen werden. Wie viele, sagte ein Sprecher auf Anfrage zunächst nicht. In Herbrechtingen seien rund 470 Personen beschäftigt, so der Sprecher.

    Erheblicher Einschnitt geplant

    Am Nachmittag machte der Geschäftsführer der Osram GmbH, Rainer Barthel, genauere Angaben. Demnach seien bis einschließlich 2029 ungefähr 250 Mitarbeiter von Maßnahmen betroffen. Das sei ein erheblicher Einschnitt, jedoch könne so langfristig die Beschäftigung am Standort garantiert werden. Vereinbarungen mit dem Betriebsrat sähen mehrere sozialverträgliche Maßnahmen vor. Betriebsbedingte Kündigungen könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Es werde aber versucht, diese zu vermeiden, so Barthel.

    Schwerpunkt des Jobabbaus in Europa ist Deutschland. Hier fällt im Halbleitergeschäft in Regensburg eine niedrige bis mittlere dreistellige Zahl an Jobs weg, wie ams-Osram-Chef Aldo Kamper sagte. Es gehe vor allem um etablierte Produkte, die auch von asiatischen Wettbewerbern angeboten würden. Deren Produktion wird aus Kostengründen nach Asien verlagert. Dadurch entstehe in Regensburg aber Platz für hochautomatisierte Fertigungen.

    Lampengeschäft schrumpft

    Weitere Jobs werden im Lampengeschäft gestrichen. Hier geht es neben dem Standort in Baden-Württemberg vor allem um Schwabmünchen bei Augsburg. Die Schließung in Schwabmünchen ist bereits seit einiger Zeit bekannt, ams Osram rechnet sie in den aktuellen Zahlen allerdings mit. Die IG Metall hatte zuletzt den Abbau dort mit 270 Jobs beziffert. Das Geschäft mit klassischen Halogenlampen für Autos schrumpft langsam, weil die Produkte sukzessiv von LEDs verdrängt werden. Kamper betonte aber, dass es noch viele Jahre weitergehen werde.

    Gut 1.000 Jobs sollen außerdem an den asiatischen Standorten wegfallen. Derzeit hat ams Osram weltweit gut 19.000 Mitarbeiter, 7.500 davon in Europa und 10.700 in Asien. Den Jobabbau nannte Kamper einen wichtigen, aber schmerzhaften Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

    Aufwärtstrend bei den Zahlen

    Finanziell verbessert sich die Situation von ams Osram, wie die ebenfalls vorgelegten Geschäftszahlen zeigen. Im abgelaufenen Jahr hat das Unternehmen nach Steuern 129 Millionen Euro Verlust gemacht - das ist ein Sechstel des Wertes aus dem Vorjahr. Vor allem im operativen Bereich lief es sehr viel besser. Der Konzern litt dabei allerdings noch immer unter hohen Schulden. Für einen Teil davon hat er vor wenigen Tagen durch den Verkauf eines Geschäftsteils an Infineon eine Lösung gefunden./ruc/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 42,88 auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 55,66 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -6,45 %/+12,25 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
