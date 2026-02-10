RBC stuft Teamviewer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa senkte am Dienstag ihre Schätzungen für den Softwarekonzern. Das ungewisse Konjunkturumfeld habe zuletzt die Erholung im SMB-Geschäft weiter ausgebremst. Das Papier hält die Analystin aber für attraktiv bewertet./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 5,63EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



