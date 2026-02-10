    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Was bald in der EU als alkoholfreier Wein gilt

    Für Sie zusammengefasst
    • Klare Kennzeichnung für "alkoholfreien" Wein.
    • Wein mit 0,05% Alkohol darf "0,0%" tragen.
    • Unterstützung für Winzer bei Krisen und Tourismus.
    Was bald in der EU als alkoholfreier Wein gilt
    STRASSBURG (dpa-AFX) - Für Verbraucher soll in der ganzen EU klar sein, was sich hinter "alkoholfreiem" Wein verbirgt. Künftig darf Wein als "alkoholfrei" mit dem Zusatz "0,0%" gekennzeichnet werden, wenn der Alkoholgehalt 0,05 Volumenprozent nicht übersteigt. Das beschloss das Europäische Parlament in Straßburg mit großer Mehrheit.

    Wein mit mindestens 0,5 Volumenprozent Alkohol, dessen Alkoholgehalt um mindestens 30 Prozent reduziert wurde, soll die Bezeichnung "alkoholreduziert" tragen dürfen.

    Im Dezember war bereits eine Einigung mit den EU-Mitgliedstaaten erzielt worden. Diese müssen ebenfalls formell zustimmen, bevor die neuen Regeln in Kraft treten.

    Winzer sollen zudem zusätzliche Unterstützung bei extremen Wetterereignissen oder dem Ausbruch von Pflanzenkrankheiten sowie zur Förderung von Weintourismus bekommen können./wea/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
