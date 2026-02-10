    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix vs. Paramount

    Kippt der Netflix-Deal mit Warner? Anleger wären begeistert!

    Paramount Skydance hat sein Angebot für Warner Bros Discovery aufgewertet. Die Netflix-Aktien stiegen daraufhin im Handel am Dienstag.

    • Paramount erhöht Angebot für Warner Bros. deutlich.
    • Netflix-Aktien stiegen um 3% nach der Nachricht.
    • Analysten bezweifeln Erfolg von Paramounts Strategie.
    Paramount bietet nun Warner mehr Geld, falls der Deal mit Netflix nicht zustande kommt, und zusätzlich extra Geld für jedes Quartal, in dem der Deal nach diesem Jahr noch nicht abgeschlossen ist.

    Auch wenn Paramount sein Angebot je Aktie nicht erhöht hat, stellen diese Anreize den jüngsten Versuch des Unternehmens dar, die Warner Bros.-Aktionäre in seinem langwierigen Kampf mit Netflix um die Kontrolle über einige der wertvollsten Fernseh- und Filmrechte der Welt für sich zu gewinnen.

    Das Gesamtangebot von 30 US-Dollar pro Aktie beziehungsweise 108,4 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden für das gesamte Warner Bros.-Unternehmen wurde nicht erhöht.

    Paramount würde jedoch die 2,8 Milliarden US-Dollar Entschädigungszahlung leisten, die Warner Bros. Netflix schulden würde, falls ihr 82,7 Milliarden Dollar schwerer Deal für seine Studio- und Streaming-Assets scheitert.

    Warner Bros. hat für die beiden konkurrierenden Wettbewerber viel zu bieten: führende Film- und Fernsehstudios, seine umfangreichen Inhaltsbibliothek und seine großen Franchises "Game of Thrones", "Harry Potter" und den DC-Comics-Superhelden Batman und Superman.

    Mehrere Analysten sagten, der Schritt signalisiere Paramounts Zuversicht, dass der Netflix-Deal die regulatorische Prüfung möglicherweise nicht bestehen werde und dass es für Paramount einen leichteren Weg zur Genehmigung gäbe. Es sei jedoch fraglich, ob dies ausreiche, um Investoren, die auf ein höheres Angebot warten, zu überzeugen.

    "Das verbesserte Angebot wird WBD wohl kaum von Netflix abbringen und zu Paramount bewegen. Paramount versucht einfach alles Mögliche und hofft, dass etwas hängen bleibt", sagte Ross Benes, leitender Analyst bei Emarketer.

    "Abgesehen von einer Preiserhöhung besteht Paramounts beste Chance, WBD zu übernehmen, darin, dass externe Regulierungsbehörden Netflix blockieren."

    Die Aktien von Netflix legten nach der Nachricht um rund 3 Prozent zu.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
