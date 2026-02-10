Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.017,18USD pro Feinunze und notiert damit -0,81 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 80,34USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,67 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,89USD und verzeichnet ein Minus von -0,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,06USD und verzeichnet ein Minus von -0,55 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.726,50USD
|-0,38 %
|Platin
|2.093,00USD
|-1,44 %
|Kupfer London Rolling
|13.092,66USD
|-0,85 %
|Aluminium
|3.095,82PKT
|-1,21 %
|Erdgas
|3,191USD
|+1,07 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -3,67 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.02.26, 17:29 Uhr.