Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.017,18USD pro Feinunze und notiert damit -0,81 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 80,34USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,67 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,89USD und verzeichnet ein Minus von -0,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,06USD und verzeichnet ein Minus von -0,55 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.726,50 USD -0,38 % Platin 2.093,00 USD -1,44 % Kupfer London Rolling 13.092,66 USD -0,85 % Aluminium 3.095,82 PKT -1,21 % Erdgas 3,191 USD +1,07 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -3,67 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.02.26, 17:29 Uhr.