TAGESVORSCHAU
Termine am 11. Februar 2026
- Aker ASA und SGS veröffentlichen Jahreszahlen heute.
- Commerzbank und Siemens Energy präsentieren Q1-Zahlen.
- Wichtige Konjunkturdaten aus China und USA erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Februar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen
06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall) 07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen
07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen
07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen
07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen
13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update) 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen
17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen
ITA: Banca Generali, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26
14:30 USA: Realeinkommen 1/26
16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.
09:30 DEU: Zweitägige «Frankfurt Digital Finance» Konferenz der europäischen Finanzindustrie
09:30 DEU: «Factory of the Future» - GEA eröffnet Pharma- und Kompetenzzentrum Gefriertrocknung u.a. mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Elsdorf
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. «Hybride Angriffe: Wie gut vorbereitet ist die deutsche Wirtschaft»
BEL: Gipfeltreffen der europäischen Industrie mit Staats- und Regierungschefs der EU + 13.15 Eröffnungsstatements (u.a. von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen) + ca. 14.10 Doorstep mit Wopke Hoekstra, EU-Kommissar für Klima, Netto-Null-Emmissionen und sauberes Wachstum + ca. 15.00 Schlussbemerkungen vom belgischen Premierminister Bart De Wever + 17.30 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz mit Q+A vor Industrievertretern
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi