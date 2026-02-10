    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArctic Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Arctic Minerals
    Aktiespararna veröffentlicht erste Unternehmensanalyse zu Arctic Minerals

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    10. Februar 2026 / IRW-Press / Die von Aktiespararna veröffentlichte erste Unternehmensanalyse ist über den folgenden Link verfügbar: www.aktiespararna.se/analyser/arctic-minerals-exploration-progressing-towards-mine-planning

     

    Zertifizierter Berater

     

    Die Firma UB Corporate Finance Oy in Helsinki/Finnland (www.unitedbankers.fi) agiert als zertifizierter Berater des Unternehmens im Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.

     

    Sonstiges

     

    Die Aktien des Unternehmens werden am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol „ARCT“ gehandelt.

     

    Für weitere Informationen

     

    Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter http://www.arcticminerals.se/ oder wenden Sie sich an:

     

    Peter George, CEO

    (+46) 8 380 970

    peter.george@arcticminerals.se

     

    Über Arctic Minerals

     

    Arctic Minerals ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich mit der Exploration von Kupfer-, Gold und kritischen Mineralen in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen und Finnland) beschäftigt. Bleiben Sie stets über die aktuellen Entwicklungen bei Arctic Minerals auf dem Laufenden und informieren Sie sich in den sozialen Medienkanälen des Unternehmens auf X, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

     

    Die Informationen wurden über die oben genannte Kontaktperson am 10. Februar 2026 um 14:30 Uhr MEZ zur Veröffentlichung eingereicht.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Arctic Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,80 % und einem Kurs von 0,715EUR auf Frankfurt (10. Februar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
