Wirtschaft
Dax schließt knapp unter 25.000er-Marke
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.988 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Zalando und Brenntag, am Ende Siemens Energy, die Allianz und Heidelberg Materials.
"Über 25.000 Punkten im Dax wird die Luft dünner, darunter reizt der Index weiterhin den einen oder anderen Anleger, in den Aktienmarkt einzusteigen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "So stand heute nach der Erholung vom Vorwochentief bei 24.200 Punkten und vor den morgigen Arbeitsmarktdaten aus den USA ein Handelstag der Konsolidierung auf der Agenda."
"Zyklische Branchen waren gefragt, die Aktien von Symrise führen die Gewinnerliste an und werden von BASF und den Autoaktien flankiert. Aber auch in die Aktie des Sorgenkindes der vergangenen Monate und Schwergewichts im Dax, des Softwarekonzerns SAP, kommt wieder positive Dynamik, was dem Index natürlich hilft."
Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung in Europa helle das aktuelle Sentiment auch für deutsche Aktien etwas auf. Nur sei die alles entscheidende Frage, ob das junge Pflänzchen der Konjunkturerholung auch ohne die Unterstützung aus den USA weiterwachsen könne, so Lipkow. "Zuletzt zeigten sich in einigen Sektoren erste nachhaltige Erholungstendenzen. Das stützt in diesen Tagen den Dax."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1902 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8402 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,86 US-Dollar; das waren 18 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Syrtakihans schrieb 02.02.26, 18:25
Ganz einfach: Neben der häufig angewandten Einziehung ohne GK-Herabsetzung ist auch eine solche mit GK-Herabsetzung möglich. Hierbei wird der Nennbetrag der eingezogenen Aktien mit dem GK und nur der übersteigende Teil mit den Rücklagen "verrechnet", während die Einziehung ohne GK-Herabsetzung komplett zulasten der Rücklagen geht.
Malecon schrieb 25.01.26, 11:12
DAX-Konzern vor Trendwende
• Der DAX-Konzern startet ein Aktienrückkaufprogramm und setzt auf Wachstum.
• Nach einem schwierigen Börsenjahr könnte nun die Trendwende eingeleitet sein.
Das Timing könnte genau richtig sein: Nachdem der Aktienkurs von Symrise tief gefallen war und nun zur Erholung ansetzt, greift das Unternehmen zu: Der Spezialist für Duft- und Geschmackstoffe kündigte vergangene Woche einen Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Unternehmenswerte freizusetzen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Jean-Yves Parisot. Das Programm läuft bis zum 31. Oktober 2026. Für Symrise ist es das erste in der Unternehmensgeschichte. Ziel ist die Rückführung überschüssigen Kapitals an die Aktionäre.
Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/dax-konzern-vor-trendwende-jetzt-noch-guenstig-einsteigen-20394049.html
Profitjaegerx7x schrieb 13.01.26, 15:33
Ist aber ja dann unabhängig von der Abschreibung. Die Börse hat das doch längst vorher antizipiert. Als ob man dachte, alle Zukäufe sind genau das Wert was in der Bilanz steht und das ursprüngliche Geschäft ist dann Kernschrott.mitdiskutieren »
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
