DZ BANK stuft Teamviewer auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen und Ausblick von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Armin Kremser verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem auf die gesenkten mittelfristigen Wachstumserwartungen für den Umsatz. Er sieht zudem auch mit Blick auf das langfristige Wachstum des Anbieters von Software-Lösungen für den Fernzugriff Fragezeichen./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,01 % und einem Kurs von 5,555EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,84 € , was eine Steigerung von +5,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer