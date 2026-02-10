DZ BANK stuft Teamviewer auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen und Ausblick von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Armin Kremser verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem auf die gesenkten mittelfristigen Wachstumserwartungen für den Umsatz. Er sieht zudem auch mit Blick auf das langfristige Wachstum des Anbieters von Software-Lösungen für den Fernzugriff Fragezeichen./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,01 % und einem Kurs von 5,555EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
