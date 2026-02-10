    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Der Börsen-Tag

    Nebenwerte & Tech im Aufwind: DAX schwächelt, US-Börsen ziehen an

    Zwischen leichten DAX-Verlusten und kräftigen Gewinnen bei Neben- und Technologiewerten: Die heutigen Börsen bewegen sich im Spannungsfeld aus Standardwert-Schwäche und Tech-Stärke.

    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für Nebenwerte und Technologiewerte. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 24.989,17 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,14 Prozent leicht im Rückwärtsgang. Damit hinkt er den übrigen deutschen Indizes etwas hinterher. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, kann sich demgegenüber leicht behaupten und gewinnt 0,05 Prozent auf 31.978,38 Punkte. Deutlich freundlicher präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt um 1,07 Prozent auf 18.323,77 Punkte und ist damit aktuell der stärkste der großen deutschen Auswahlindizes. Auch der TecDAX zeigt sich robust. Der Technologieindex legt um 0,65 Prozent auf 3.655,38 Punkte zu und profitiert damit von der anhaltenden Nachfrage nach Technologiewerten. An der Wall Street überwiegen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,41 Prozent auf 50.338,67 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 bewegt sich hingegen nur leicht nach oben und gewinnt 0,05 Prozent auf 6.966,19 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit ein Bild, in dem Standardwerte im DAX leicht schwächeln, während kleinere und technologieorientierte Titel in Deutschland zulegen. In den USA setzt sich der Aufwärtstrend fort, wenn auch mit unterschiedlicher Dynamik zwischen dem Dow Jones und dem breiten Marktbarometer S&P 500.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Symrise mit einem Anstieg von 6,90%. Zalando folgt mit 5,17%, während Brenntag mit 5,09% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4,68%, gefolgt von Allianz mit -3,14% und Rheinmetall, das um 1,72% fiel.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Lanxess mit einem beeindruckenden Plus von 10,77% hervor. AIXTRON und Stroeer folgen mit 6,79% und 6,74%, was auf eine insgesamt positive Marktstimmung hinweist.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von IONOS Group mit -8,29%. TeamViewer und TUI verzeichnen ebenfalls hohe Verluste von -6,34% und -5,95%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX dominieren die Topwerte mit SMA Solar Technology, die um 6,29% zulegte. PVA TePla und Salzgitter folgen mit 5,86% und 5,66%, was auf eine stabile Performance hinweist.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Vossloh mit einem Rückgang von 4,13%. 1&1 und Douglas verzeichnen Verluste von -3,23% und -3,16%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind AIXTRON und SMA Solar Technology die Spitzenreiter mit 6,79% und 6,29%. Kontron folgt mit einem Anstieg von 5,18%, was die positive Entwicklung im Technologiesektor unterstreicht.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind von ähnlichen Verlusten geprägt, wobei IONOS Group und TeamViewer mit -8,29% und -6,34% die Negativliste anführen. United Internet verzeichnet einen Rückgang von -4,58%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Entwicklung, angeführt von Walt Disney mit 3,44%. Nike (B) und American Express folgen mit 2,32% und 2,07%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von Amgen mit -2,02%. Coca-Cola und Walmart verzeichnen Rückgänge von -1,99% und -1,64%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von Datadog Registered (A) mit einem beeindruckenden Anstieg von 15,88% angeführt. Masco und Marriott International Registered (A) folgen mit 9,87% und 9,20%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind stark negativ, angeführt von Charles Schwab mit -7,28%. Western Digital und Moody's verzeichnen Rückgänge von -7,14% und -6,36%.


    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
