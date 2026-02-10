    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax zurück unter 25.000 Punkten - Anleger warten ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax pendelt um 25.000 Punkte, ohne klare Impulse.
    • US-Arbeitsmarktbericht beeinflusst Anlegerverhalten.
    • Rückkehr über 25.000 Punkte erfordert Kurslücken-Schluss.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag um die Marke von 25.000 Punkten gependelt. Der fortgesetzte Rekordlauf des Dow Jones Industrial an der New Yorker Wall Street sorgte am Nachmittag nicht für nachhaltige Impulse, zumal dessen Gewinne im Handelsverlauf weitgehend abbröckelten. Vor dem zur Wochenmitte erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar hielten sich die Anleger lieber an der Seitenlinie.

    Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Geldpolitik der Notenbank Fed, von der im Jahresverlauf Zinssenkungen erhofft werden. Deren Tempo und Ausmaß sind gegenwärtig eine wichtige Stellschraube für das Börsengeschehen weltweit.

    Der deutsche Leitindex gab letztlich um 0,11 Prozent auf 24.987,85 Punkte nach. Der MDax , der Index der mittelgroßen Börsenwerte, beendete den Tag mit minus 0,01 Prozent auf 31.962,21 Zähler.

    Geht es nach den Chartexperten von UBS, dürfte eine Rückkehr des Dax über 25.000 Punkte erst dann nachhaltig sein, wenn auch die Kurslücke vom 19. Januar geschlossen wird. Das wäre der Fall, wenn das deutsche Börsenbarometer wieder auf 25.300 Punkte klettert. Dann könnte es auch noch weiter nach oben gehen, zum Rekordhoch bei etwas über 25.500 Punkten. Vor rund drei Wochen allerdings hatte der von US-Präsident Donald Trump initiierte Grönland-Streit die Anleger schwer beunruhigt und Gewinnmitnahmen ausgelöst.

    Mit Blick auf Europa und die USA schloss der EuroStoxx 0,20 Prozent schwächer auf 6.047,06 Punkten, nachdem der Leitindex der Euroregion im Tagesverlauf eine Bestmarke erreicht hatte. Der schweizerische Leitindex SMI und sein Pendant in London gaben moderat nach. In den USA legte der Dow nach einem Rekord kurz nach dem Handelsstart zuletzt um 0,5 Prozent zu, während sich der technologielastige Nasdaq 100 am Vortagesschluss zeigte./ck/he




