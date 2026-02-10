Dax zurück unter 25.000 Punkten - Anleger warten ab

DAX........im "W"-Ausführungstag

Hier ein chart der das vermeintliche "W"-Muster andeutet. Das könnte was werden.

Zur besseren Einschätzung der Lage hier die Ansicht unter Berücksichtigung der extensions.





Das Gute daran ist, es ist ein symetrische Formation im H1, bedeutet, kein Schnellschluss sondern sauber programmierte Algos. Die rechte Seite wird etwas nach unten gehen, zum einen weil der RSI überkauft ist, zum anderen um knapp gesetzte SL auszuknocken.

Da am tieferen Punkt, den sehe ich am 76iger bei 24900 rum. Da wird es entschieden, gewinnen die Bären, geht es weiter runter, die extensions in südlicher Richtung zu besuchen. Das kann dann bis zum Nullpunkt gehen, hält es da auch nicht, dann tauchen die szenarien von AK mit sehr tiefen Kursen auf.

Nun wollen wir aber mal nicht so pessimistisch sein, übernehmen die Bullen am 76iger, geht es schnell nach Norden zum Xetraende um 2200 bei 25027. Hier dann kleine Denkpause und ab mit dem Fahrstuhl rauf zum 1ooier bei 25900. Ein Stundenkurs darüber, bestenfalls der SK darüber, sollte die nächste Stufe bis zum 138iger bei 25418 freisetzen. Alles unter Vorbehalt des Weltgeschehens.

PS: Ich hoffe auf die Bullenvariante, weil einige Werte im DAX etwas Unterstützung brauchen könnten. Adidas, Continentale, BASF, Vonovia........ um nur ein paar Titel beim Namen zu nennen. Stand jetzt habe ich vor, wenn der RSI etwas zurück gekommen ist und der MACD weiter auf KAUFEN steht, dieses mal die Nordfahrt mit einem noch festzulegenden KO zu begleiten. Ein kleines, sauberes Holz reicht aus um mein depot warm zu halten.












