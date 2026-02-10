JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherungskonzern vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen. Alles in allem hob er seine Schätzungen leicht an. Zudem rechnet er damit, dass die Allianz für 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 Euro vorschlagen werde. Er erwartet zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm, das bei 2,0 Milliarden Euro liegen dürfte./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 377,1EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 380

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



