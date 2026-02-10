    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    Vossloh Aktienkurs sinkt weiter - 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Vossloh Aktie bisher Verluste von -4,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

    Vossloh Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Vossloh Aktie. Mit einer Performance von -4,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,47 %, geht es heute bei der Vossloh Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Vossloh-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,34 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vossloh Aktie damit um -2,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vossloh einen Anstieg von +11,20 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,10 % geändert.

    Vossloh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,75 %
    1 Monat +8,15 %
    3 Monate +20,34 %
    1 Jahr +79,30 %

    Informationen zur Vossloh Aktie

    Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd.EUR € wert.

    Zwischen leichten DAX-Verlusten und kräftigen Gewinnen bei Neben- und Technologiewerten: Die heutigen Börsen bewegen sich im Spannungsfeld aus Standardwert-Schwäche und Tech-Stärke.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Caterpillar notiert im Plus, mit +0,16 %. Knorr-Bremse notiert im Minus, mit -1,13 %. Siemens legt um +0,72 % zu

    Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vossloh

    -3,76 %
    -2,87 %
    +8,82 %
    +20,71 %
    +79,54 %
    +108,58 %
    +94,07 %
    +79,48 %
    +15.020,15 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710



