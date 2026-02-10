    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Austria AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Austria
    A1 Telekom Austria: Starkes Q4 und Jahr 2025 – alle Details

    2025 verzeichnete die Telekom Austria Group solides Wachstum, stärkte ihre Bilanz und investierte gezielt in 5G – mit vorsichtig optimistischem Ausblick auf 2026.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Der Umsatz der Telekom Austria Group stieg im Gesamtjahr 2025 um 3,0 %, hauptsächlich durch Erlöse aus Dienstleistungen (+1,9 %) und den Verkauf von Endgeräten
    • Das EBITDA wuchs um 3,7 % (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung), getrieben durch ein operatives Wachstum von 9,5 % in CEE
    • Das Nettoergebnis lag bei 613 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr (627 Mio. EUR)
    • Die Nettoverschuldung wurde um 283 Mio. EUR reduziert, das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA lag bei 0,9x zum Jahresende 2025
    • Die CAPEX stiegen um 2,8 % auf 889 Mio. EUR, hauptsächlich durch die 5G-Auktion in Serbien, die seit Dezember 2025 in Betrieb ist
    • Für das Jahr 2026 wird ein Umsatzzuwachs von 2-3 % und CAPEX (ohne Spektrum) von rund 750 Mio. EUR erwartet

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Telekom Austria ist am 10.02.2026.

    Der Kurs von Telekom Austria lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,5300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,5000EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.


    Telekom Austria

    -0,21 %
    +6,08 %
    +6,90 %
    +4,69 %
    +17,72 %
    +81,57 %
    +84,68 %
    +141,85 %
    +44,82 %
