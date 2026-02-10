EuroTeleSites erreicht 2025-Prognose: Umsatz auf 280,2 Mio. EUR, Verschuldung sinkt auf 5,5x
EuroTeleSites setzt 2025 starke Akzente: Umsatzplus, Schuldenabbau, hohe Margen und massiver Netzausbau markieren den Kurs für weiteres Wachstum im Jahr 2026.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- EuroTeleSites hat im Jahr 2025 einen Umsatz von 280,2 Mio. EUR erzielt, was einem Anstieg von 3,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Unternehmen konnte den Verschuldungsgrad auf 5,5x reduzieren und 33,9 Mio. EUR Schulden abbauen.
- Die EBITDA-Marge liegt bei 85,4%, die EBITDAaL-Marge bei 57,6%, was die hohe betriebliche Effizienz und das robuste Geschäftsmodell unterstreicht.
- Im Jahr 2025 wurden 255 neue Standorte gebaut, was zu insgesamt 13.820 Standorten führt, sowie 338 neue Mieter onboarded, darunter 155 Drittmieter.
- Für 2026 plant EuroTeleSites ein Umsatzwachstum von 4-5%, den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere in Österreich, und die Errichtung von über 400 neuen Standorten.
- Das CAPEX für 2025 betrug 52,9 Mio. EUR, hauptsächlich für Netzausbau, Modernisierung und 5G-Implementierung, was etwa 19% des Umsatzes entspricht.
Der Kurs von EuroTeleSites lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im
Minus.
0,00 %
+1,62 %
-4,56 %
-8,71 %
-20,15 %
-13,92 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte