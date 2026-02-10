    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEuroTeleSites AktievorwärtsNachrichten zu EuroTeleSites
    EuroTeleSites erreicht 2025-Prognose: Umsatz auf 280,2 Mio. EUR, Verschuldung sinkt auf 5,5x

    EuroTeleSites setzt 2025 starke Akzente: Umsatzplus, Schuldenabbau, hohe Margen und massiver Netzausbau markieren den Kurs für weiteres Wachstum im Jahr 2026.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • EuroTeleSites hat im Jahr 2025 einen Umsatz von 280,2 Mio. EUR erzielt, was einem Anstieg von 3,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das Unternehmen konnte den Verschuldungsgrad auf 5,5x reduzieren und 33,9 Mio. EUR Schulden abbauen.
    • Die EBITDA-Marge liegt bei 85,4%, die EBITDAaL-Marge bei 57,6%, was die hohe betriebliche Effizienz und das robuste Geschäftsmodell unterstreicht.
    • Im Jahr 2025 wurden 255 neue Standorte gebaut, was zu insgesamt 13.820 Standorten führt, sowie 338 neue Mieter onboarded, darunter 155 Drittmieter.
    • Für 2026 plant EuroTeleSites ein Umsatzwachstum von 4-5%, den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere in Österreich, und die Errichtung von über 400 neuen Standorten.
    • Das CAPEX für 2025 betrug 52,9 Mio. EUR, hauptsächlich für Netzausbau, Modernisierung und 5G-Implementierung, was etwa 19% des Umsatzes entspricht.

    Der Kurs von EuroTeleSites lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.


