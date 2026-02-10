Galeria erhält mehr Zeit am Alexanderplatz

BERLIN (dpa-AFX) - Für das Galeria-Warenhaus am Berliner Alexanderplatz ist der Bestand einem Medienbericht zufolge für weitere Monate gesichert. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, einigte sich Galeria mit dem Eigentümer des Standorts, der Gesellschaft Commerz Real, auf eine Verlängerung der sogenannten Nutzungsvereinbarung bis Ende März 2027. An dem Standort arbeiten rund 350 Beschäftigte. Bislang war die Nutzung bis August dieses Jahres vereinbart.

Mit der Vereinbarung gibt es nun mehr Zeit für den Berliner Senat, um mit Commerz Real eine langfristige Lösung für den Standort zu entwickeln, die auch Galeria beinhalten soll. Seit Monaten ringen die drei Seiten um die Zukunft des Warenhauses in dem Gebäude am Alexanderplatz.