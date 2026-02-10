    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursgewinne - Schwache Einzelhandelsumsätze

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen steigen, T-Note-Future +0,32%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen fällt auf 4,14%.
    • Einzelhandelsumsätze enttäuschen, Fed-Daten erwartet.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,32 Prozent auf 112,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,14 Prozent.

    Die am Nachmittag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Erwartungen zurück und stützten die Anleihen. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

    Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed gegeben./jsl/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
