MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor Diplomaten die territorialen Maximalforderungen Moskaus an die Ukraine bekräftigt. "Das Volk der Krim, des Donbass und Neurusslands hat in Referenden seinen Willen bekundet", sagte er in Moskau, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. "Wir werden den Prozess der Rückkehr dieser traditionell russischen Gebiete in die Heimat vollenden."

Moskau hat erst 2014 auf der Halbinsel Krim, dann 2022 in den Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson völkerrechtlich nicht anerkannte Abstimmungen abhalten lassen, die angeblich Mehrheiten für den Anschluss an Russland ergaben. Der Begriff Neurussland umfasst für Moskau auch die südukrainischen Gebiete Odessa und Mykolajiw.