    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Lawrow

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wir holen den Süden der Ukraine heim nach Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Lawrow bekräftigt territoriale Ansprüche an Ukraine.
    • Russland will ethnische Russen in der Ukraine schützen.
    • Krieg zielt auf Sicherheitsarchitektur im eurasischen Raum.
    Lawrow - Wir holen den Süden der Ukraine heim nach Russland
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor Diplomaten die territorialen Maximalforderungen Moskaus an die Ukraine bekräftigt. "Das Volk der Krim, des Donbass und Neurusslands hat in Referenden seinen Willen bekundet", sagte er in Moskau, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. "Wir werden den Prozess der Rückkehr dieser traditionell russischen Gebiete in die Heimat vollenden."

    Moskau hat erst 2014 auf der Halbinsel Krim, dann 2022 in den Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson völkerrechtlich nicht anerkannte Abstimmungen abhalten lassen, die angeblich Mehrheiten für den Anschluss an Russland ergaben. Der Begriff Neurussland umfasst für Moskau auch die südukrainischen Gebiete Odessa und Mykolajiw.

    Lawrow: Ukraine darf keine Bedrohung für Russland sein

    Die sprachlichen, kulturellen und religiösen Rechte ethnischer Russen, die unter der Herrschaft Kiews bleiben, müssten wiederhergestellt werden, forderte Lawrow in seiner Ansprache zum Tag des Diplomaten. Die Grundursache des Konflikts, wie er es nannte, müsse bereinigt werden: "die Beseitigung der militärischen Bedrohungen für die nationale Sicherheit Russlands, die von der Ukraine ausgehen", sagte der Außenminister.

    Auf Befehl von Präsident Wladimir Putin führt Russland seit fast vier Jahren Krieg gegen das Nachbarland mit dem Ziel, die angebliche Diskriminierung ethnischer Russen zu beenden und einen Nato-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Trotz laufender Verhandlungen rückt Moskau nicht von seinen Forderungen ab, die auf eine Unterwerfung der Ukraine hinauslaufen. Lawrow sagte, ein Erreichen dieser Kriegsziele werde ein wichtiger Impuls für eine neue Sicherheitsarchitektur des eurasischen Raums sein./fko/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Lawrow Wir holen den Süden der Ukraine heim nach Russland Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor Diplomaten die territorialen Maximalforderungen Moskaus an die Ukraine bekräftigt. "Das Volk der Krim, des Donbass und Neurusslands hat in Referenden seinen Willen bekundet", sagte er in Moskau, wie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     