    ATX geht mit Verlusten aus dem Handelstag

    • Wiener Aktienmarkt schließt mit Verlusten ab.
    • ams-Osram meldet weniger Verlust, Kurs steigt um 5,6%.
    • Österreichs Industriekonjunktur bleibt schwach, Exportdämpfung.
    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,51 Prozent auf 5.724,31 Punkte ab und konnte nicht an den Rekordlauf von Montag anschließen. Der ATX Prime verlor 0,45 Prozent auf 2.844,45 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen gingen ebenfalls mit einem Minus aus dem Tag.

    Im Fokus war der steirisch-deutsche Elektronikkonzern ams-Osram, der an der schweizerischen Börse notiert ist. ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt. Gleichzeitig kündigte der Konzern ein neues Sparprogramm an. Das sorgte für Kursgewinne von 5,6 Prozent.

    Wenig gute Nachrichten gab es zu Österreichs Industriekonjunktur. Österreichs Wirtschaft hat die zweijährige Rezessionsphase zuletzt hinter sich gelassen, wirklich auf Touren kommt die Konjunktur laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo aber weiter nicht. Grund sei die schwache Nachfrage nach Exportgütern, die auch von US-Zöllen gedämpft wird. Erholungssignale kommen indes vom Arbeitsmarkt.

    Industriewerte rahmten das ATX Prime-Segment ein. An der Spitze waren Zumtobel , Mayr-Melnhof und Lenzing mit plus 7,0, plus 3,6 beziehungsweise 3,3 Prozent. Die größten Abgaben verbuchte aber ebenfalls ein Industriepapier. Polytec verloren 6,4 Prozent.

    Keine positiven Impulse für den ATX konnten die schwergewichtigen Bankenpapiere liefern. Bawag gaben 2,3, Erste Group 1,6 und Raiffeisen Bank International 0,1 Prozent ab.

    International enttäuschten Daten zum US-Einzelhandelsumsatz im Dezember. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet./moe/spa/APA/jha

     

    Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 107,9 auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -0,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 14,28 Mrd..

    Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.




