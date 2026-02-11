Desert Gold: Investoren-Nachfrage explodiert

Aufgrund massiver Nachfrage – vor allem von professionellen Investoren – musste das Volumen kurzerhand auf 7,23 Mio. CAD erhöht werden.

Am 26. Januar kündigte DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) ein Finanzierungspaket über 5 Mio. CAD (kanad. Dollar) an, welches durch die Ausgabe von Aktie zu 0,08 CAD stattfinden soll.

Dieses frische Kapital soll vor allem für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Produktionsanlagen im vollständig genehmigten Barani East-Goldprojekt im Westen Malis, für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen beim SMSZ-Projekt und für Explorationsbohrungen beim Tiegba-Goldprojekt in der Elfenbeinküste verwendet werden.

Produzent noch in diesem Jahr?

Da der CEO von Desert Gold, Jared Scharf, einen Zeitplan von sechs Monaten für die Fertigstellung der Produktionsanlagen und damit den Start der Goldproduktion in Aussicht stellt, könnte das erste Gold noch in diesem Jahr gefördert werden und das Unternehmen damit den Produzenten-Status erreichen.

Ein wichtiger Meilenstein, der viele Augen auf Desert Gold ziehen wird.

Geplant ist die Verarbeitung von ca. 200t goldhaltigem Gestein pro Tag, In den 680.000t Goldgestein in Gourbassi East lagern rund 2 g/t Gold, das daraus extrahiert wird. Im Durchschhnitt könnten so im Monat ca. 380 Unzen Gold produziert werden, was bei einem Goldpreis von 5.000 USD einem Monatsumsatz von 1,9 Mio. USD entsprechen würde.

Die Produktionskosten dürften am Anfang vergleichsweise hoch ausfallen, deshalb nehmen wir hierfür Gesamtkosten (AISC) von 2.500 USD an. Das jährliche EBITDA läge damit bei 11,4 Mio. USD oder 15,4 Mio. CAD. Im Vergleich dazu wirkt die aktuelle Market Cap von 22 Mio. CAD verschwindend gering.

Eine Neubewertung ist damit nahezu unausweichlich.

Noch wichtiger: Durch den weiteren Ausbau der Minenproduktion (wie in der PEA geplant) kann sich das Unternehmen selbst finanzieren, ohne zwingend weitere Kapitalerhöhungen vornehmen zu müssen.



Nachbar von Desert Gold wird übernommen

Der chinesische Bergbaukonzern Zijin Mining baut seine Präsenz im afrikanischen Goldsektor deutlich aus. Über seine Tochtergesellschaft Zijin Gold International übernimmt das Unternehmen den kanadischen Goldproduzenten Allied Gold für 5,5 Milliarden CAD oder 44 CAD Cash je Aktie. Die Transaktion umfasst mehrere Goldminen in Mali und der Elfenbeinküste sowie das Großprojekt Kurmuk in Äthiopien, das 2026 in Produktion gehen soll. Die Übernahme erfolgt in einer Phase historisch hoher Goldpreise und zunehmender geopolitischer Unsicherheiten.

Extrem brisant: Allied Gold ist direkter Nachbar von Desert Gold beim SMSZ Projekt in Mali und beim Tiegba Projekt in der Elfenbeinküste.

Ein Sprecher von Zijin Gold äußerte sich wie folgt: „Die Akquisition (Allied Gold) steht im Einklang mit unserer Strategie, hochwertige Goldvorkommen zu erwerben, und erweitert unsere Präsenz in Afrika.“

Die offizielle Pressemitteilung dazu finden Sie hier:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/26/3225424/0/en/All ...

Aktie müsste sich fast ver-5-fachen um annähernd fair bewertet zu sein

Die untenstehende Grafik zeigt die Übernahmen seit dem Jahr 2012 im Birmiam Greenstone Belt in dem auch DESERT GOLD VENTURES tätig ist.

Quelle: explorercheck.de / eigene Berechnungen

Es wird auf einem Blick schnell klar wie brisant die Unterbewertung von DESERT GOLD VENTURES bezogen auf die Übernahmetransaktionen in diesem Gebiet sind. Die günstigsten Übernahmen fanden bislang bei einer Bewertung von 36 USD/oz Gold und die teuersten Übernahmen bei 132 USD/oz Gold statt. Im Durchschnitt ergibt sich eine Bewertung bei Übernahmen je Unze Gold von 73 USD.

Bei der aktuellen Market Cap von rund 21,6 Mio. CAD, kommt DESERT GOLD auf eine sehr niedrige Bewertung je Unze Gold von lediglich 15 USD/oz Gold (umgerechnet 20 CAD).

Um ebenfalls eine Bewertung von 73 USD je Goldunze im Boden zu erreichen müsste der Kurs von Desert Gold bei der aktuellen Anzahl an ausstehenden Aktien von derzeit 0,08 CAD auf 0,39 CAD steigen (+387%).

Das eine derartige Performance im Rohstoffsektor keine Seltenheit ist, haben wir in der Vergangenheit bereits zahlreich selbst erfahren dürfen.

DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) ist damit ein glasklarer Übernnahmekandidat für Majors die ihre Produktion mit neuen Lagerstätten ersetzen müssen um diese aufrecht zu erhalten oder auszubauen.

Das Management von DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) hat im November ein Update zu seiner PEA zum SMSZ-Projekt in Mali vorgelegt und auch bei seinem zweiten Projekt in der Elfenbeinküste gab man die weiteren Schritte bekannt.

Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger Meilenstein, da weiter Risiko aus der Aktie herausgenommen wird, und man gegenüber möglichen Joint-Venture Partnern oder größeren Rohstoffunternehmen glaubwürdiger und mit fundamental untermauerten wirtschaftlichen Zahlen auftreten kann.



Aktualisierte PEA für das SMSZ Goldprojekt in Mali mit verbesserten Zahlen



Nur vier Monate nach der ersten PEA legte Desert Gold mit der Veröffentlichung einer überarbeiteten Preliminary Economic Assessment (PEA) für seine Flaggschiff-Liegenschaft SMSZ Project im Westen Malis einen regelrechten Wirtschafts-Blockbuster vor: Bei einem konservativen Goldpreis von 2.850 USD pro Unze kommt die Studie auf einen nachsteuerlichen Net Present Value (NPV) von 61 Millionen USD und eine Internal Rate of Return (IRR) von starken 57%, mit einer erwarteten Kapitalrückzahlung bereits nach rund 2,5 Jahren.

Noch spektakulärer: Bei aktuellen Spot-Goldpreisen von 4.070 USD/oz schnellen die Kennzahlen in ungeahnte Höhen – NPV steigt auf 124 Mio. USD, IRR explodiert auf 101 % und die Paybackdauer sinkt weiter.

Diese aktualisierte PEA setzt mit einem deutlich erweiterten Produktionsprofil an den Barani und Gourbassi Deposits an. Durch die Verdopplung der verarbeiteten Tonnage auf rund 36 000 t/Monat und eine modulare Produktionsanlage, die über mehrere Zonen hinweg genutzt werden kann, hebt Desert Gold nicht nur die Effizienz, sondern auch das langfristige Cash-Flow-Potenzial seines Oxid-Goldprojekts messbar an.

Weniger als 10% der gesamten Goldressourcen des SMSZ-Projekts sind in dieser PEA berücksichtigt – Weiteres Upside-Potential daher enorm



Kernpunkte der Studie:

Gesamt enthaltene Ressourcen: ca. 130.700 Unzen Gold , davon 113.100 Unzen erwartete Produktion .

All-in-Sustaining-Kosten (AISC): ~1.137 USD/oz , signifikant unter aktuellen Goldpreisen.

Kapitalbedarf bleibt mit ~20 Mio. USD initial beherrschbar.



Jared Scharf, CEO des Unternehmens, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere bisherige Minenstrategie zu stärken. Da weniger als 10% der gesamten Goldressourcen des SMSZ-Projekts in diese Studie einbezogen wurden, besteht erhebliches Potenzial, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern und den Betrieb im Laufe der Zeit erheblich auszuweiten. Der Bergbauansatz wurde bewusst so konzipiert, dass er aus verarbeitungstechnischer Sicht modular und flexibel bleibt, was uns im Verlauf des Projekts maximale operative Flexibilität verschafft. Die Einbeziehung von Gourbassi East in das aktuelle Modell sowie die Verdopplung der Produktion auf 36 Kilotonnen pro Monat sind ein weiterer wichtiger Schritt zur Verkürzung der Amortisationszeit und zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Die Exploration wird weiterhin eine wichtige Priorität in Barani, Gourbassi und Gourbassi East sein, wo mehrere Ziele in der Nähe der Mine ein klares Potenzial für eine rasche Erweiterung der zukünftigen Minenpläne bieten. In Verbindung mit zahlreichen Brownfield-Möglichkeiten in der Nähe der Barani-Startgrube sieht das Management eine hohe Wahrscheinlichkeit, diesen Betrieb im Laufe der Zeit erheblich auszuweiten.“

Quelle: Desert Gold - Cashflow nach Steuern über die gesamte Lebensdauer der Minen Barani und Gourbassi West und East



Das SMSZ-Projekt wird voraussichtlich einen freien Cashflow nach Steuern in Höhe von insgesamt 126 Millionen Dollar generieren, was einem Durchschnitt von etwa 12,6 Millionen Dollar pro Jahr über die 10-jährige Lebensdauer der Mine entspricht.

Der Cashflow ist über die gesamte Projektlaufzeit hinweg im Allgemeinen stabil, wobei während des Übergangs zwischen dem Abbau in Barani und Gourbassi ein leichter Rückgang zu erwarten ist. Dies spiegelt die geplante Verlagerung und Inbetriebnahme der modularen Verarbeitungsanlage wider und ist bereits im Gesamtzeitplan und in den Finanzdaten berücksichtigt.

Auf seinem SMSZ Projekt hat DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) bislang 1,079 Mio. Unzen mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold gemäß NI 43-101 nachweisen können, doch Bohrungen auch außerhalb der bislang bekannten Ressourcenzone zeigen, dass hier noch weiteres Potential für eine Steigerung vorhanden ist.

Tiegba-Goldprojekt: Auch hier geht’s voran!

Desert Gold skizziert Phase-1-Exploration beim Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste

Auch beim zweiten Projekt von DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) wird es nicht langweilig.



Mit einer überraschenden strategischen Offensive hat Desert Gold am 19. September die nächste Wachstumsstufe eingeleitet: Nach dem Einstieg in das 297 km² große Tiegba-Goldprojekt in der Elfenbeinküste gibt das Unternehmen nun die konkreten Pläne für Phase 1 der Exploration bekannt – und entfacht damit einen neuen Höhepunkt in seiner Westafrika-Geschichte.

Quelle: Desert Gold – Allied Gold (Überhahme durch Zijin) als Nachbar von Desert Gold

Das Tiegba-Projekt, strategisch entlang einer nordöstlich verlaufenden Scherkorridorstruktur gelegen, wird in Angriff genommen: Desert Gold plant ein kombinertes Programm aus Kartierungen, geochemischen Surveys, hochauflösender Drohnen-Aeromagnetik und breit angelegten Luftkernbohrungen, um die bisher weitestgehend unerforschte Goldanomalie erstmals ins Visier zu nehmen.

CEO Jared Scharf betonte den „riesigen Entdeckungs-Hebel“, der in diesem Projekt schlummert. Historische Daten und Vor-Ort-Analysen wecken laut Unternehmensseite Signale für eine potenzielle Großentdeckung – ein Szenario, das die ohnehin schon bullischen Perspektiven im Goldsektor weiter anheizen dürfte.

Highlights des Tiegba-Programms:

Großflächige Scherstrukturen (>10 km), die Goldkonzentration begünstigen.

Starke geologische Parallelen zu bekannten Lagerstätten wie Bonikro/Agbaou .

Nur ein Bruchteil des Konzessionsgebiets bislang untersucht – massives First-Mover-Potenzial.

Dieser Move markiert nicht nur eine geografische Erweiterung des Portfolios jenseits des Kernprojekts in Mali, sondern signalisiert auch eine neue Explorations-Dynamik, mit der Desert Gold sich als ernstzunehmender Spieler in Westafrika positioniert.

Die BASICS und HIGHLIGHTS von DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)

✅ Rund 45% aller Aktien sind lt. Angaben des Unternehmens in Händen von Management / Insidern und dem engsten Kreis. Ein starker Vertrauensbeweis!

✅ Exploration auf dem Tiegba Projekt wird vorangetrieben

✅ Eine neue PEA zum SMSZ-Projekt wurde im November 2025 vorgelegt

✅ Aktuelle sehr niedrige Bewertung von unter 15 USD/oz Gold, während Übernahmen in diesem Goldgebiet seit dem Jahr 2012 bei im Schnitt mit 73 USD/oz stattgefunden haben

✅ Aktuelle Resource: 1,079 Mio. Unzen mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold. Potential für Steigerung vorhanden

✅ Minenlegende Ross Beaty hält rund 3% aller Aktien, Merk Investments (große und renommierte Fondsgesellschaft auf Kalifornien) hält rund 7% aller Aktien

✅ Zu den Projektnachbarn zählen u.a. Barrick Mining, Endeavour Mining, B2 Gold, und Allied Gold Corp, für die von Zijin Mining Anfang 2026 ein Übernahmeangebot vorgelegt wurde

✅ Mit einer riesigen Fläche von 440 qkm hält man das größte Landpaket in der sog. "Senegal Mali Shear Zone (SMSZ), welches noch nicht von einem Major kontrolliert wird





MAJORS WIE BARRICK, ALLIED GOLD, B2 GOLD UND ENDEAVOUR MINING IN DIREKTER NACHBARSCHAFT



Die Nachbarschaft rund um die 440 Quadraktilometer umfassende SMSZ-Liegenschaft von Desert Gold in Mali liest sich wie ein Who-is-Who der Branche und kann sich damit mehr als sehen lassen. Zahlreiche Vorkommen und bereits aktive Goldminen befinden sich in nahezu direkter Schlagdistanz. Darunter z.B: Loulo (Barrick Mining) mit 9,8 Mio. Unzen Gold, Fekola (B2 Gold) mit 7,6 Mio. Unzen Gold oder Sadiola (Allied Gold) mit 7,3 Mio. Unzen Gold.

Quelle: Desert Gold Ventures – Das SMSZ Projekt in guter Gesellschaft



Während die angrenzenden Firmen wie Barrick Mining (Market Cap: 105 Milliarden CAD), B2 Gold (Market Cap: 10 Milliarden CAD) und Allied Gold (Market Cap: 5,5 Milliarden. CAD) bereits ordentliche Bewertungen haben, kommt DESERT GOLD VENTURES gerade mal auf einen Börsenwert von 22 Mio. CAD.

Fazit – Aus einem Explorer wird ernsthafter Wertschöpfer

Mit der Tiegba-Exploration in der Elfenbeinküste und der überarbeiteten PEA für SMSZ in Mali demonstriert Desert Gold Ventures einen beeindruckenden Doppel-Catalyst:



👉 Favorisierte Risiko-Diversifikation durch Expansion in neue Goldjurisdiktionen –

Und



👉 massive wirtschaftliche Hebelwirkung durch ein potenziell hochprofitables Projekt kurz vor Produktionsbeginn in Westafrika.

Für Anleger heißt das: Desert Gold liefert nicht nur Explorations-Geschichten, sondern greifbare wirtschaftliche Werte – genau das, was den Nerv von Zockern und Long-Term-Value-Investoren gleichermaßen trifft.

Weitere Informationen über Desert Gold Ventures finden Sie auf der Website: www.desertgold.ca

Quellenangaben (falls nicht bereits oben im Text genannt):

