    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRaymond James Financial AktievorwärtsNachrichten zu Raymond James Financial

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Raymond James Financial Aktie tiefrot - 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Raymond James Financial Aktie bisher Verluste von -8,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Raymond James Financial Aktie.

    Besonders beachtet! - Raymond James Financial Aktie tiefrot - 10.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Raymond James Financial ist ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen, das sich durch kundenorientierte Lösungen und eine unabhängige Beraterstruktur auszeichnet.

    Raymond James Financial Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.02.2026

    Die Raymond James Financial Aktie ist bisher um -8,56 % auf 133,50 gefallen. Das sind -12,50  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.508,94€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.420,00€
    Basispreis
    4,65
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Raymond James Financial Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,55 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Raymond James Financial auf -3,96 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

    Raymond James Financial Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,99 %
    1 Monat -7,29 %
    3 Monate +3,55 %
    1 Jahr -10,15 %

    Informationen zur Raymond James Financial Aktie

    Es gibt 197 Mio. Raymond James Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,25 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Raymond James Financial

    Morgan Stanley, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %. Goldman Sachshs Group notiert im Plus, mit +1,40 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -5,92 %.

    Raymond James Financial Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Raymond James Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Raymond James Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Raymond James Financial

    -5,48 %
    -2,13 %
    -6,12 %
    -2,82 %
    -14,81 %
    +31,43 %
    +121,39 %
    +508,81 %
    ISIN:US7547301090WKN:875072



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Raymond James Financial Aktie tiefrot - 10.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Raymond James Financial Aktie bisher Verluste von -8,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Raymond James Financial Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     