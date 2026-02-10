Raymond James Financial Aktie tiefrot - 10.02.2026

Die Raymond James Financial Aktie ist bisher um -8,56 % auf 133,50€ gefallen. Das sind -12,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Raymond James Financial ist ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen, das sich durch kundenorientierte Lösungen und eine unabhängige Beraterstruktur auszeichnet.

Obwohl die Raymond James Financial Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,55 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Raymond James Financial auf -3,96 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Raymond James Financial Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,99 % 1 Monat -7,29 % 3 Monate +3,55 % 1 Jahr -10,15 %

Informationen zur Raymond James Financial Aktie

Es gibt 197 Mio. Raymond James Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,25 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Raymond James Financial

Morgan Stanley, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %. Goldman Sachshs Group notiert im Plus, mit +1,40 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -5,92 %.

Raymond James Financial Aktie jetzt kaufen?

Ob die Raymond James Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Raymond James Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.