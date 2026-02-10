LONDON, Vereinigtes Königreich / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Eine Ernährung mit hohem Anteil an Fleisch, Eiern und Milchprodukten verursacht erhebliche Umweltkosten. Eine neue Studie hat jedoch gezeigt, dass in vielen Fällen die Umstellung Ihres Hundes auf eine nachhaltigere Ernährung einen größeren Einfluss auf den Planeten und Nutztiere haben kann als die Umstellung Ihrer eigenen Ernährung.

Die in der Fachzeitschrift Animals von Veterinärprofessor Andrew Knight veröffentlichte Studie ergab, dass ein durchschnittlicher Hund jährlich etwa 13 landwirtschaftlich gehaltene Landtiere mit seiner Ernährung konsumiert, verglichen mit neun bei einem durchschnittlichen Menschen – eine Differenz von etwa 40 %. Diese Lücke besteht vor allem deshalb, weil ein größerer Teil der Nahrungsenergie eines typischen Hundes aus tierischen Zutaten stammt – etwa 34 % – verglichen mit etwa 19 % bei Menschen.

Diese Zahlen stellen globale Durchschnittswerte dar und variieren je nach Land. In Ländern mit hohem Einkommen wie den Vereinigten Staaten ist der Verbrauch insgesamt höher. Dort verzehrt ein durchschnittlicher Mensch jährlich 24 landwirtschaftlich gehaltene Landtiere, verglichen mit 20 bei einem Hund – ein geringerer Unterschied von etwa 20 %.

Eine traditionelle fleischbasierte Tiernahrung hat daher erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und den Tierschutz. Allerdings werden Alternativen auf Basis von Pflanzen, mikrobiellen Proteinen und kultiviertem Fleisch immer leichter verfügbar. Eine vollständig pflanzliche oder vegane Tiernahrung kann mittlerweile in vielen Ländern problemlos bei Online-Händlern gekauft werden. Bis Anfang 2026 hatten 14 Studien und eine systematische Überprüfung gute Gesundheitsergebnisse für Hunde oder Katzen berichtet, die auf diese Weise gefüttert wurden. Allerdings sollte Tiernahrung von verantwortungsbewussten Herstellern produziert und vollständig ergänzt werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Nährstoffe enthalten sind.

Die potenziellen Vorteile sind erheblich. Wenn alle Haushunde auf eine ernährungsphysiologisch ausgewogene vegane Ernährung umgestellt würden, könnten jedes Jahr sechs Milliarden Landtiere vor der Schlachtung bewahrt werden. Die Einsparungen an Treibhausgasen würden das 1,5-fache der jährlichen Emissionen des Vereinigten Königreichs betragen, und mit der eingesparten Nahrungsenergie könnten 450 Millionen Menschen – die Bevölkerung der Europäischen Union – ernährt werden. Diese Berechnungen basieren auf Daten aus dem Jahr 2018, und da die Hundepopulation schneller wächst als die menschliche Bevölkerung, sind die potenziellen Vorteile heute sogar noch größer.