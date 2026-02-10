    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla
    JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Jalin Ketter auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dieser habe betont, man sei in der finalen Phase eines mehrjährigen Investitionsprogramms, wobei 2026 als Übergangsjahr gesehen werde, bevor ab 2027 eine deutlicher ausgeprägte Wachstumsphase beginne. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag./rob/ajx/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 22,78EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 18:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 31
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



