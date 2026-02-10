Wacker Neuson: Geschäftszahlen 2025 vorläufig veröffentlicht

Wacker Neuson Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 2.219 Mio. Euro, was im Rahmen der Prognose liegt.

Die EBIT-Marge beträgt 6,0 Prozent, belastet durch Einmaleffekte im vierten Quartal.

Ohne Einmaleffekte würde die EBIT-Marge bei 6,5 Prozent liegen, was am unteren Ende der Prognosespanne liegt.

Der Free Cashflow steigt auf 202 Mio. Euro, was eine erneute Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die Net-Working-Capital Quote liegt bei 29,2 Prozent, unter der angestrebten Maximalquote von 30 Prozent.

Die Investitionen betragen 67 Mio. Euro, was unter der Prognose von rund 80 Mio. Euro liegt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wacker Neuson ist am 26.03.2026.

Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,37 % im Plus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,250EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.326,84PKT (+1,19 %).





