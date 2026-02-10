    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson
    Wacker Neuson 2025: Vorläufige Zahlen & positiver Ausblick

    Wacker Neuson blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück und schafft zugleich die Basis für weiteres profitables Wachstum und höhere Erträge im Jahr 2026.

    Wacker Neuson 2025: Vorläufige Zahlen & positiver Ausblick
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz von Wacker Neuson für 2025 liegt planmäßig bei 2.219 Mio. Euro, was innerhalb der Prognosespanne von 2.150 bis 2.250 Mio. Euro liegt.
    • Die EBIT-Marge beträgt 6,0 Prozent, belastet durch Einmaleffekte im vierten Quartal, ohne diese liegt sie bei 6,5 Prozent am unteren Ende der Prognose.
    • Der Free Cashflow wurde auf 202 Mio. Euro gesteigert, was eine erneute Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt.
    • Das Net-Working-Capital wurde schneller abgebaut als erwartet und liegt bei 647 Mio. Euro, was die Quote auf 29,2 Prozent senkt und unter der Zielquote von 30 Prozent liegt.
    • Die Investitionen für 2025 betrugen 67 Mio. Euro, was unter der Prognose von rund 80 Mio. Euro liegt, aufgrund einer langsameren Markterholung.
    • Für 2026 erwartet Wacker Neuson einen leichten Marktaufschwung, moderaten Umsatzanstieg und eine höhere EBIT-Marge, mit einem Fokus auf profitables Wachstum und operative Exzellenz.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wacker Neuson ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,25 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,050EUR das entspricht einem Minus von -0,90 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.326,89PKT (+1,19 %).


    Wacker Neuson

    +1,82 %
    +13,75 %
    -10,71 %
    +22,51 %
    +35,75 %
    +16,99 %
    +30,15 %
    +80,23 %
    -6,67 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01





    
