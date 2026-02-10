Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.626,50€) - 10.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,60 % verliert die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,99 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rheinmetall insgesamt ein Minus von -5,91 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -4,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall +6,01 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,36 % 1 Monat -12,77 % 3 Monate -5,91 % 1 Jahr +126,68 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie, insbesondere nach einem Rückgang. Analysten sehen Kaufgelegenheiten und erhöhen ihre Kursziele. Bedenken bestehen hinsichtlich der Umsetzung von Aufträgen in Polen, wo politische Hürden eine Rolle spielen. Technische Analysen zeigen einen bärischen Trend, mit wichtigen Widerstands- und Unterstützungszonen. Zukünftige Aufträge und deren Volumen werden als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,65 Mrd. € wert.

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich mit dem restlichen Rüstungssektor im Aufwind, notiert aber noch weit unter ihren Rekordhochs. Bietet diese Situation eine Kaufchance für Anleger? Analysten sind optimistisch Eine neue Studie des Analystenhauses Bernstein hat am Dienstag auf Kaufchancen bei der Aktie von Rheinmetall aufmerksam gemacht. Experte Adrien Rabier schrieb über eine günstige Gelegenheit, bestätigte seine

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,65 %. Thales notiert im Minus, mit -1,94 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,20 %. Lockheed Martin verliert -0,39 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,65 %.

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.