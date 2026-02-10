    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.626,50€) - 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -1,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,60 % verliert die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,99 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rheinmetall insgesamt ein Minus von -5,91 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -4,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall +6,01 % gewonnen.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,36 %
    1 Monat -12,77 %
    3 Monate -5,91 %
    1 Jahr +126,68 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie, insbesondere nach einem Rückgang. Analysten sehen Kaufgelegenheiten und erhöhen ihre Kursziele. Bedenken bestehen hinsichtlich der Umsetzung von Aufträgen in Polen, wo politische Hürden eine Rolle spielen. Technische Analysen zeigen einen bärischen Trend, mit wichtigen Widerstands- und Unterstützungszonen. Zukünftige Aufträge und deren Volumen werden als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,65 Mrd. € wert.

    Nebenwerte & Tech im Aufwind: DAX schwächelt, US-Börsen ziehen an


    Zwischen leichten DAX-Verlusten und kräftigen Gewinnen bei Neben- und Technologiewerten: Die heutigen Börsen bewegen sich im Spannungsfeld aus Standardwert-Schwäche und Tech-Stärke.

    Rheinmetall, Astrazeneca, Novo Nordisk & Teamviewer - Analystenstimmen des Tages


    Rheinmetall, Astrazeneca, Novo Nordisk und Teamviewer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Gute Gelegenheit zum Kauf, sagen Experten


    Die Rheinmetall-Aktie befindet sich mit dem restlichen Rüstungssektor im Aufwind, notiert aber noch weit unter ihren Rekordhochs. Bietet diese Situation eine Kaufchance für Anleger? Analysten sind optimistisch Eine neue Studie des Analystenhauses Bernstein hat am Dienstag auf Kaufchancen bei der Aktie von Rheinmetall aufmerksam gemacht. Experte Adrien Rabier schrieb über eine günstige Gelegenheit, bestätigte seine […] The post Rheinmetall-Aktie: Gute Gelegenheit zum Kauf, sagen Experten first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,65 %. Thales notiert im Minus, mit -1,94 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,20 %. Lockheed Martin verliert -0,39 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,65 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -1,48 %
    -4,36 %
    -12,77 %
    -5,91 %
    +126,68 %
    +632,86 %
    +1.802,85 %
    +2.807,63 %
    +70.184,85 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



