RENK Group Aktie steigt auf 58,70€ - 10.02.2026

Der heutige Anstieg bei RENK Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,48 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit einer Performance von +1,65 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +4,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 58,70€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +12,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +7,35 % erlebt.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,85 % 1 Monat -10,24 % 3 Monate -10,48 % 1 Jahr +156,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen heftigen Kursrückgang bei RENK mit hohem Volumen und Vorbörse‑Ausverkäufen. Nutzer sehen negative Überhänge durch Rheinmetall‑Kursziel‑Senkungen und kassierte Umsatzprognosen, befürchten Kapazitätsfolgen für RENK. Diskutiert werden Short‑Auflösungen, mögliche Gegenbewegungen bzw. Nachkäufe (ab ~45 €) und die bevorstehende Pre‑Close‑Konferenz zu Q4/FY25.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,87 Mrd. € wert.

Die Renk-Aktie befindet sich an der Börse weiter im Aufwind. Nun hat der MDAX-Konzern eine wichtige Marke überschritten. Ein Kaufsignal für Anleger? Analysten optimistisch Die Aktie von Renk setzt aktuell an der Börse ihre Erholungsbewegung fort. Auslöser sind einige positive Analystenkommentare in den vergangenen Wochen – dazu gehört unter anderem jener von der Investmentbank J.P. […] The post Renk-Aktie: Kaufchance? first appeared on sharedeals.de.

Zu Jahresbeginn deutete alles auf eine Rallye hin, doch am Monatsende standen die meisten Indizes wieder auf dem Stand vom Monatsanfang. Zwischenzeitlich sorgte einmal mehr US-Präsident Donald Trump für eine heftigere Marktreaktion, als er wegen …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die letzten Signale des Panzergetriebe-Herstellers an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage seien beruhigend gewesen, schrieb David Perry am …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.