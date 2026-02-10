Siemens Energy Aktie heute im Minus (152,55€) - 10.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -3,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,85 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +51,79 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +6,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,79 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +32,78 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,71 % 1 Monat +25,79 % 3 Monate +51,79 % 1 Jahr +175,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Zahlen von Siemens Energy und deren Einfluss auf die Kursentwicklung. Anleger sind unsicher, ob die Aktie nach der starken Performance der letzten Monate eine Korrektur erleben wird, insbesondere aufgrund möglicher schwacher Zahlen von Siemens Gamesa. Die Aussicht auf eine Dividende wird positiv bewertet, während Überlegungen zu einem Spin-off der Windsparte als potenzieller Kurstreiber diskutiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,13 Mrd. € wert.

Zwischen leichten DAX-Verlusten und kräftigen Gewinnen bei Neben- und Technologiewerten: Die heutigen Börsen bewegen sich im Spannungsfeld aus Standardwert-Schwäche und Tech-Stärke.

Am Dienstag hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.988 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.