Intel Aktie schmiert ab - 10.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -5,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,96€, mit einem Minus von -5,22 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,70 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +0,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +32,37 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,01 % 1 Monat +9,57 % 3 Monate +25,70 % 1 Jahr +127,65 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 199,08 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Chipmarkt steuert auf 1 Billion US-Dollar zu. Doch ausgerechnet Speicher-Preise schießen hoch, Aktien driften auseinander. Erste Konzerne warnen. Wer profitiert und wer gerät als Nächster unter Druck?

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,66 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,25 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,63 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,20 % zu

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.