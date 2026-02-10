Starke Performance Kyndryl Holdings Incorporation Aktie legt zu - 10.02.2026

Die Kyndryl Holdings Incorporation Aktie notiert aktuell bei 9,9440€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,0600 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kyndryl Holdings Incorporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -55,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,9440€, mit einem Plus von +11,93 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Kyndryl Holdings Inc. ist ein führender IT-Infrastrukturdienstleister, der Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT-Systeme unterstützt. Mit Dienstleistungen in Cloud, Mainframe und Sicherheit ist Kyndryl global stark positioniert. Hauptkonkurrenten sind IBM und Accenture. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische IT-Bedürfnisse.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Kyndryl Holdings Incorporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -61,30 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kyndryl Holdings Incorporation Aktie damit um -55,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -61,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Kyndryl Holdings Incorporation um -61,67 % verloren.

Kyndryl Holdings Incorporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -55,53 % 1 Monat -61,97 % 3 Monate -61,30 % 1 Jahr -78,64 %

Informationen zur Kyndryl Holdings Incorporation Aktie

Es gibt 229 Mio. Kyndryl Holdings Incorporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,28 Mrd. € wert.

Kyndryl Holdings Incorporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kyndryl Holdings Incorporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kyndryl Holdings Incorporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.