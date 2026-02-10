Börsen Update
Börsen Update USA - 10.02. - US Tech 100 schwach -0,14 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 50.184,99 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.
Top-Werte: Walt Disney +2,86 %, The Home Depot +2,77 %, Travelers Companies +1,89 %, Procter & Gamble +1,76 %, Honeywell International +1,65 %
Flop-Werte: Amgen -1,82 %, JPMorgan Chase -1,71 %, IBM -1,29 %, Coca-Cola -1,24 %, Walmart -1,19 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:58) bei 25.227,62 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +13,50 %, Marriott International Registered (A) +9,13 %, NXP Semiconductors +5,53 %, Shopify +4,57 %, Charter Communications Registered (A) +4,15 %
Flop-Werte: Western Digital -7,19 %, Seagate Technology Holdings -6,27 %, Monolithic Power Systems -5,67 %, Intel -5,41 %, Verisk Analytics -3,06 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.956,75 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +13,50 %, Masco +11,55 %, ON Semiconductor +11,04 %, Marriott International Registered (A) +9,13 %, Hasbro +8,45 %
Flop-Werte: S&P Global -8,88 %, Raymond James Financial -8,56 %, Charles Schwab -8,21 %, Ameriprise Financial -7,45 %, Xylem -7,36 %
