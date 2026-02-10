GFT Technologies Aktie weiter im Abwärtstrend - 10.02.2026

Mit einer Performance von -4,20 % musste die GFT Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der GFT Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von GFT Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,03 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GFT Technologies auf -4,91 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,16 % geändert.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,83 % 1 Monat -15,25 % 3 Monate +11,03 % 1 Jahr -9,10 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 481,24 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +0,81 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +2,13 %.

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.