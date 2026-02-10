    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Andreas Beck: Wenn KI-Blase platzt ist das kein Problem! Wirklich?

    Denn, so sagt Andreas Beck, der Börsengang von OpenAI werde nicht kommen - aber da OpenAI eben noch nicht an der Börse sei, würde das die Wall Street kaum interessieren

    Der anerkannte Kapitalmarkt-Experte und Vermögensverwalter Andreas Beck sagt: die KI-Blase werde platzen, aber das kein Problem! Wirklich? Denn, so sagt Andreas Beck, der Börsengang von OpenAI werde nicht kommen - aber da OpenAI eben noch nicht an der Börse sei, würde das die Wall Street kaum interessieren. Das ist - aus meiner Sicht - ein eklatanter Irrtum: denn am Erfolg von Open AI hängt die Existenz der halben KI-Branche, allen voran von hochverschuldeten Unternehmen wie Oracle, die alles auf die OpenAI-Karte setzen. Dazu kommt der Kreditmarkt - Teile davon wackeln bereits aus Furcht, dass KI Software überflüssig machen werde. Nun die gigantischen Investitionen von Big Tech, die wiederum mit immensen Summen über den Kreditmarkt finanziert werden. Sollte OpenAI scheitern, scheitert viel mehr als nur ein Startup-Unternehmen..

    2. Gold: Importe nach China brechen ein

     

    Das Video "Andreas Beck: Wenn KI-Blase platzt ist das kein Problem! Wirklich?" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
