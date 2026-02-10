Devisen
Euro behauptet Vortagsgewinne
- Euro behauptet Kursgewinne bei 1,1895 US-Dollar.
- EZB-Referenzkurs auf 1,1894 Dollar festgesetzt.
- US-Einzelhandelsumsätze stagnieren, Markt wartet ab.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag weitgehend behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1895 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1894 (Montag: 1,1886) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8407 (0,8413) Euro gekostet.
In einem von Risikofreude dominierten Umfeld hatte der Euro zu Wochenbeginn unter anderem von robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone profitiert. Damit habe der Eurokurs wieder Boden gegenüber dem Dollar gutmachen können, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die charttechnische Situation habe sich dadurch ebenfalls verbessert.
Die veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze bewegten den Devisenmarkt kaum. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Die Märkte warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed gegeben./jsl/he/ajx/he
