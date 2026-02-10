Euro behauptet Vortagsgewinne

Ganz im Gegenteil! Die Algorithmen der Trader haben die "menschlichen" Muster übernommen, erkennen diese jetzt noch besser und zuverlässiger, ohne Emotionen, und das in Echtzeit. Dadurch wird die Charttechnik immer mehr eine selbsterfüllende Prophezeihung. Was die Algorithmen aber nicht voraussagen können, sind kursbeeinflussende Nachrichten. Oder einzelne größere Käufer / Verkäufer, die unabhängig von der Charttechnik ihre Order einstellen, oder sogar bewusst gegen die Charttechnik ordern, um z.B. einen Trendwechsel herbeizuführen.





Kurz gesagt, durch automatisiertes Trading, oder auch durch KI gestützte Kauf- und Verkaufsempfehlungen wird der Aktienkurs volatiler, die Ausschläge stärker, aber grundsätzlich folgt eine Aktie dann doch der Geschäftsentwicklung, egal was die Charttechnik sagt. Langfristig jedenfalls.





Also sollte man unabhängig von der Charttechnik eine Meinung über die langfristige Entwicklung einer Aktie haben und die Charttechnik dann nutzen, um den bestmöglichen Ein- oder Ausstiegszeitpunkt zu finden.





Was mich wieder zurück zu dem Aktienkurs von Microsoft bringt: Fundamental ist Microsoft mit einem KGV von 25 so günstig wie selten in den letzten 10 Jahren. Obwohl der Gewinn des zurückliegenden Quartals um 24% angestiegen ist im Vergleich zum Vorjahresquartal. So ein starkes Wachstum gab's sehr selten bei Microsoft in den letzten Jahren. Wenn die nächsten Quartale auch wieder Wachstumsraten von über 15% bringen, wäre der Absturz der letzten Wochen und Monate wirklich unbegründet. Daher bin ich überzeugt, dass der Aktienkurs bald wieder stark steigen wird, auch wenn die Charttechnik derzeit noch gemischte Signale schickt, manche davon sind sogar sehr pessimistisch.





Eine eher pessimistische Erklärung für den Kursverfall der MAG7 wäre, dass der komplette US-Markt vor einer Neubewertung steht, und die Bewertungskritierien wieder auf ein "normaleres" Maß zurückgehen. Also in Bereiche wie z.B. europäische Aktien bewertet werden. Dann könnte der Kursverfall von Microsoft und den anderen MAG7 noch eine ganze Weile weitergehen.